Compagas estará na Casa Cor Paraná com espaço assinado pelo arquiteto Ivan Wodzinsky

Por: Gustavo Godoy

Pelo quinto ano consecutivo, a Companhia Paranaense de Gás (Compagas) participa da Casa Cor Paraná. Na edição 2018 de uma das mais conceituadas mostras de arquitetura e decoração do Brasil, o espaço da Compagas vai contar com a assinatura do renomado arquiteto Ivan Wodzinsky.

Durante toda a mostra, a Galeria Gourmet Compagas vai ainda receber uma série de aulas com renomados chefs locais e eventos da Companhia.

Com o tema “A Casa Viva”, a Casa Cor Paraná 2018 será realizada em uma mansão no bairro Pilarzinho (Rua Sergio Pereira da Silva, 10) entre os dias 12 de maio e 01 de julho.