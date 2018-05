Kleber Tayrone lança regravação do rei Roberto Carlos no Bem da Terra

Na segunda-feira dia (07), o cantor Kleber Tayrone lançou sua nova música, 'Se Você Pensa' na programa Bem da Terra que é comandado pela jornalista e apresentadora Renata Maron.

O programa que vai ao ar pelo Canal Terra Viva do grupo Bandeirantes para todo Brasil, é conhecido pelos musicais, Renata recebe grandes nomes da música brasileira e revelações, como é o caso do paranaense que vem se destacando no cenário musical brasileiro. Tayrone é artista Sony Music, recentemente o sucesso 'Pra Vê o Dia Passar' do cantor entrou na programação do canal Globo SAT - Multishow, agora regravou o sucesso do rei Roberto Carlos autorizado.

A liberação da música foi um dos assuntos que apresentadora perguntou no programa, Tayrone explicou o processo é falou da importância da legalidade para a carreira de músico.

O programa também teve a participação da cantora Ana Vilela que cantou sua nova música do trabalho. Ana que conquistou o Brasil com 'Trem Bala', agora lançou o novo single 'Promete'.

Para assistir o programa na íntegra basta acessar o site do Canal Terra Viva, o conteúdo também fica disponível no portal UOL.

MF Press Global