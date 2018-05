Abertas as inscrições para o Conexão Sicoob

Evento apresenta aos jovens o Capitalismo Consciente e o Cooperativismo Financeiro

Entre os dias 14 e 19 de maio, o Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil), em parceria com a Eureca, consultoria especializada em processos seletivos, realizará o Conexão Sicoob, em universidades de Londrina e também na sede administrativa da singular, Sicoob Norte do Paraná. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas pelo site http://www.conexaosicoob.com.br

O projeto Conexão Sicoob possibilita aos jovens o contato dinâmico com assuntos relacionados ao Capitalismo Consciente e ao Cooperativismo Financeiro nas universidades, através de três grandes eventos: Open Campus; Workshop na Universidade e Lab de Inovação. Em Londrina, três universidades terão no campus os eventos do Conexão Sicoob: a UEL, a PUC e a UTFPR.

No dia 14, segunda-feira, o Open Campus será na UEL, entre 18 e 21h (auditório CESA). O Workshop na Universidade será no dia 15, terça, na UEL (8h/12h-14h/18h- CESA); no dia 16, quarta, na UTFPR (13h/17h); no dia 17, quinta, na PUC (19h/23) e dia 18, sexta, novamente na UEL (8h/12h – 14h/18- CESA). O ciclo fecha com Lab de Inovação, no dia 19, sábado, das 8h às 18h, na sede do Sicoob Norte Paraná, na Avenida Paraná, 646, 1º andar.

O Open e o Workshop vão incentivar conversas e reflexões com lideranças jovens, troca de informações e aprendizado, autoconhecimento e aprofundamento sobre conceitos de capitalismo consciente e cooperativismo financeiro. Os participantes receberão certificados.

Os palestrantes envolvidos são Dario Neto, CEO no Grupo Anga, Líder Executivo na Eureca e Conselheiro Executivo do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil; Thomas Eckschmidt, consultor, empreendedor e cofundador do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e Thiago Franklin Alcântara Rodrigues, economista, especialista em gestão organizacional e liderança. Atualmente gestor financeiro do Sicoob Norte do Paraná.

Já o Lab de Inovação será um Desafio, em que os jovens durante um dia todo, serão provocados a gerarem soluções criativas e aplicáveis à comunidade local, com base em que: Economia Compartilhada somada ao Capitalismo Consciente geram negócios que mudam o mundo para o melhor. Serão selecionados 16 jovens para participar, que serão monitorados e utilizarão metodologias como Design Thinking e Sprint do Google. A equipe vencedora receberá premiação em dinheiro e brindes. Todos receberão certificados.

O projeto

O Conexão Sicoob iniciou em 9 de abril de 2018, já passou pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal e por Porto Velho/RO. Foram trabalhadas mais de mil horas de conteúdo e mais de 4 mil jovens já foram impactados. Os próximos estados a receberem o evento, além do Paraná, serão Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. O projeto tem o apoio do Brasil Junior (agências juniores) e Instituto Capitalismo Consciente Brasil.

Andrea Monclar/Asimp