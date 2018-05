Receitas: Torta de chocolate mais saudável do mundo

Diferenciais: a torta não leva nenhuma farinha e nenhum refinado. Vegana, é fonte de fibras e proteínas, além de ser antioxidante.

Ingredientes

1½ xícara de grão-de-bico cozido

1 xícara de maçã sem cabo e sem sementes picadinha

½ xícara de melado de cana

½ xícara de cacau em pó

1 colher (sopa) de café solúvel (opcional)

1 colher (chá) de fermento químico em pó

1 colher (chá) de extrato de baunilha uma pitada de sal

¼ de xícara de óleo de coco ou manteiga de cacau

⅓ de xícara (90 g) de chocolate amargo picado

Modo de preparo:

1 - Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte com óleo uma fôrma de fundo removível com 20 cm de diâmetro. Forre o fundo com papel-manteiga e pincele com óleo.

2 - Em um processador ou liquidificador, coloque o grão-de-bico, a maçã, o melado, o cacau, o café, o fermento, a baunilha, o sal e o óleo de coco derretido. Bata até obter um creme homogêneo.

3 - Coloque o chocolate em um refratário encaixado em uma panela com água fervente e mexa até derreter (se preciso, leve o conjunto ao fogo baixo e tome cuidado para a água não encostar no fundo da tigela). Junte o chocolate derretido ao creme de grão-de-bico e misture bem para incorporar.

4 - Despeje a massa na fôrma preparada e alise a superfície com uma espátula. Não tem problema se a torta ficar úmida no centro ou se as bordas ficarem mais altas do que o meio.

5 - Asse por 30 minutos, até a superfície parecer seca; então cubra com papel-alumínio e asse por mais 20 a 30 minutos. Espere esfriar completamente antes de desenformar.

(Chef Gabi Mahamud - Autora do livro Flor de Sal, a profissional assumiu o amor pelas panelas após lutar contra a depressão e perceber que deveria trabalhar com algo em que realmente acreditasse, que contribuísse para melhorar o mundo.)