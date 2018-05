Ex-Masterchef visita Complexo Gastronômico da Unopar

Considerado um dos participantes mais queridos do Masterchef Profissionais 2017, Ravi Leite utilizará o laboratório de Gastronomia da instituição

O ex-participante do Masterchef Profissionais 2017, Ravi Leite, considerado um dos mais queridos da edição, estará na Unopar nesta sexta-feira, dia 11, às 13h, visitando o Complexo Gastronômico da Instituição.

Durante a visita ele utilizará as dependências para fazer o pré-preparo dos ingredientes que serão usados no evento Especial de Dia das Mães, promovido pelo Food Truck Que Massa e Food Truck Pastelito, que será realizado no sábado, dia 12, em Londrina.

Os estudantes do curso de Gastronomia terão a oportunidade de assistir a performance do carismático chef, três serão escolhidos para auxiliá-lo no pré-preparo, e mais alguns para atuar no evento.

Tiago Silva/Asimp