Rodrigo Faro, Vera Viel, Eduardo Ribeiro e toda a equipe Record TV  fazem emocionante e divertida visita à Remar Angola

Pela primeira vez em Angola, o popular apresentador da televisão brasileira Rodrigo Faro e sua esposa Vera Viel, passaram por vários lugares da cidade capital "Luanda", e no final da visita, o casal de apresentadores fizeram uma visita divertida e emocionante ao lar de acolhimento, "Remar Angola " onde foram recebidos com muito carinho pelas crianças residentes no referido local.

O casal emocionou-se com as histórias das crianças abandonadas pelas suas famílias e outras foram encontradas pelas ruas.

Com o seu jeito alegre e extrovertido de ser, Rodrigo Faro levou alegria, amor, abraço, simplicidade e deu uma palavra de conforto para as crianças com o seu talento especial, dizendo para não desistirem dos seus sonhos, e por sua vez, Vera Viel espalhou doçura e muito carinho para todas as crianças e foram retribuídos de igual modo. No momento, Vera Viel não conseguiu conter as lágrimas de tanta emoção e várias vezes lacrimejou, em entrevista, a esposa de faro explicou que se emocionou por ser mãe de filhas pequenas e da mesma idade que as crianças do lar, dizendo que já mais abandonaria as suas filhas por nenhuma circunstância.

O casal saiu do lar com a sensação de dever cumprido, e foram aplaudidos em pé pelas crianças como forma de agradecimento pelo amor e carinho que receberam.

Vídia António/Asimp