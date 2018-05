Mel Fire é a gata do ‘Sexy Club’ da Revista Sexy: “sou muito mulher”

A revista Sexy trouxe em seu recheio a dominatrix Mel Fire, a ruiva que já incendiou os pensamentos do cantor Justin Bieber. Exótica, como ela mesma se define, a gata fala 5 idiomas e odeia mulher “burra”.

“Eu sou diferente, nunca gostei de padrões. Sou exótica, excêntrica, sou muito mulher mesmo. As pessoas julgam muito os estereótipos, aquilo que não condiz com a vida que elas escolheram para viver. Eu não sou só uma dominadora, uma mulher sensual ou sexual. Sempre gostei de estudar, de conhecer outras culturas, isso me fez ser a pessoa que sou hoje. Eu morria de medo de ser mais uma mulher no mundo, uma dessas ‘burras’, sabe?! Odeio mulher burra”, disparou

Sobre Justin Bieber, a gata fez um show para o astro e mexeu com a cabeça do cantor.

“Fui contratada para fazer um show e fiz. Ele ficou bem animadinho, bem descontraído. Acho que mandei bem no que eu fui fazer, tenho certeza de que ele nunca mais foi o mesmo” revelou Mel Fire.

Rômulo Moreira/M2 Mídia

Clique nas fotos para ampliar