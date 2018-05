Mutuários da Cohapar podem renegociar prestações em atraso

Cerca de 15 mil famílias que possuem débitos de financiamento imobiliário com a companhia têm até o fim do ano para aderir à iniciativa, que oferece possibilidade de parcelamento e isenção de até 100% dos juros cobrados.

Os mutuários em dívida com a Cohapar têm até 30 de dezembro para regularizarem as prestações em atraso e colocar o financiamento da casa própria em dia. A oportunidade faz parte do Programa de Recuperação de Crédito, criado pelo então governador Beto Richa em 2013 e reeditada pela Lei 19364 de 2017, com objetivo de facilitar a quitação da casa própria pelas famílias paranaenses.

A nova legislação determina o benefício para os mutuários que quiserem regularizar os débitos, que poderão ter isenção de até 100% dos juros sobre o valor contratado. Em alguns casos, os descontos chegam a ultrapassar os R$ 11 mil por contrato.

De acordo com o presidente da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, o programa atinge todas as famílias que tenham vínculo contratual com a empresa. “Podem participar tanto aquelas pessoas com contratos ativos quanto contratos inativos, as quais esperamos que busquem a companhia para aderir ao programa”, disse. “Com a nova legislação, o Governo do Estado está estendendo esta oportunidade para aquelas famílias que não são os mutuários originais, pois cerca de 40% dos imóveis são atualmente ocupados por terceiros”, afirmou Justus.

O programa prevê a renegociação das dívidas com descontos progressivos com base na forma de pagamento da entrada. Quem pagar as parcelas atrasadas à vista terá isenção total nos juros. Atualmente, são quase 15 mil famílias com atraso e que podem aderir à lei. A média da dívida por mutuário é de aproximadamente R$ 8 mil.

Segundo Justus, a iniciativa visa garantir a manutenção do direito à casa própria. “Mais do que uma questão meramente financeira, o governo estadual está preocupado em dar totais condições para que as famílias paranaenses tenham a sua cidadania e dignidade reconhecidas”, disse.

Ano novo sem dívidas

Todos os mutuários que se enquadram nos critérios do programa receberam ou ainda receberão uma carta com um boleto para pagamento. A equipe da Cohapar também está fazendo uma força-tarefa por meio de seus 12 escritórios regionais para garantir o atendimento individualizado dos interessados, até 30 de dezembro.

Quem desejar também pode buscar os postos de atendimento da Cohapar em Curitiba e escritórios regionais. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h e pode ser feito pessoalmente até o final de dezembro. Mais informações disponíveis no site www.cohapar.pr.gov.br ou pelo telefone 0800 645 0055.

Asimp/Cohapar