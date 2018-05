Bailarina Tainá Grando é a recordista em produzir clipes musicais

A bailarina Tainá Grando, que participou do Dança dos Famosos em 2014 e foi assistente de coreografia da Dança dos Famosos em 2016, está sendo considerada a recordista em produzir clipes musicais. Tudo porque ela coreografou e/ou dançou em mais de 60 videoclipes trabalhando ao lado de Anitta, Nego do Borel, Lucas Lucco, Léo Santana, Projota, MC Livinho, MC Gui, Kevinho, Valesca, Mc Sapão, entre outros.

"É muito louco isso porque quando era pequena eu ficava na frente da TV tentando pegar as coreografias dos clipes e agora vivo disso (risos). Na época não tinha internet, YouTube e aquela era a minha diversão, a minha brincadeira. Ficava dançando que nem uma doida, principalmente quando passava na TV clipe da Beyoncé e Justin Timberlake, e falava: 'Quero ser aquele bailarino, aquela bailarina'", destaca a morena que recentemente coreografou e dançou no clipe da música "Copa do Bumbum", de Léo Santana e MC WM.

"O que acontece muito no mundo da dança é que cada artista que tem balé tem seu coreógrafo. Mas até os que tem coreógrafos nos shows me chamam para coreografar os clipes, o que é um motivo de muito honra. Ano passado coreografei mais de 20 clipes e nesse ano já estou no 10º. A vantagem é que trabalho com tudo o que é artista e de todos os ritmos como funk, rap, sertanejo, pagode, reggaeton, pop, entre outros" completa Tainá Grando, que começou sua carreira nas danças acadêmicas, balé e jazz, que já fez dança de salão, mas se encontrou nas danças urbanas.

Link do vídeo: https://youtu.be/o2aXP4CIAQ0

MF Press Global