Flapt faz feijoada especial de maio

A feijoada faz parte dos eventos da Flapt! e vai ter apresentação ao vivo com o grupo Aruandê com sambas e demais músicas de raiz afro-brasileira.

A Comunidade do Conjunto Aquiles Stenghel vai poder apreciar neste domingo (13), a partir das 12h00 a Feijoada Especial de Maio da Vila Cultural Flapt. Na programação vai ter samba com o grupo Aruandê e a primeira participação da turma de canto. Os interessados podem adquirir os convites para comer feijoada por R$12,00 antecipados e R$15,00 na hora, a feijoada é completa e também tem opção especial vegana pelo mesmo preço. A entrada é gratuita para ver o Aruandê e apresentações participantes. A Flapt fica na Rua Lino Sachetin, 498, Cj Hab Engenheiro Luis de Sá, região norte.

A equipe da Flapt! está fazendo o preço promocional, pois o dinheiro arrecadado será revertido para melhorias dentro do espaço como compra de ventiladores e aparelho de som para as aulas que acontecem durante a semana. O projeto “Livro, Jogos e Saberes IV” tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). Durante o evento haverá a primeira participação da turma de canto do projeto comandada pela professora Camila Taari. Os interessados em adquirir uma feijoada poderão entrar em contato pelo telefone (43)99637-0081 falar com Douglas Pinheiro, ou ainda pelas redes sociais.

Douglas Pinheiro/Asimp