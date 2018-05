Cinco empresas de Londrina são destaque em evento estadual de qualidade no turismo

Selo de Qualidade no Turismo do Paraná promove a excelência em gestão e na prestação de serviços

Cinco empresas de Londrina conquistaram premiações durante a solenidade do Selo Qualidade no Turismo do Paraná, realizada no final de abril. São elas: KTS Turismo - 1º lugar na categoria agência de turismo; Empório Guimarães - 1º lugar na categoria Espaço para Eventos; Buffet Duas Alices - 2º lugar na categoria Espaço para Eventos; Hotel Bourbon - 2º lugar na categoria meios de hospedagem; e FB Eventos - 3º lugar na categoria Organizadores de eventos.

Ao todo, 24 empresas de micro e pequeno porte de Londrina e Região que atuam nos segmentos de gastronomia, hospedagem, espaço para eventos, agências de turismo receptivo e organização de eventos foram reconhecidas com o Selo, dentre as 138 do Paraná.

O Selo de Qualidade no Turismo do Paraná é promovido pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR, em parceria com Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná (ABIH-PR), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel-PR), Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (Abav-PR), Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Paraná (ABEOC/PR), Paraná Conventions e Paraná Turismo.

O objetivo é estimular a competitividade por meio da melhoria da gestão e da qualidade nos serviços prestados pelas empresas do setor de turismo. Para isso, as empresas passam por um processo que envolve análises, orientações, consultorias, Modelo de Excelência em Gestão (MEG) e até mesmo um turista oculto, que passa pelos empreendimentos fazendo avaliações em critérios como atendimento, serviços e cordialidade. Ao final do processo, é preciso atingir uma pontuação mínima de 80% das metas para receber o selo.

O Buffet Duas Alices, de Londrina, é uma das empresas premiadas. A empresária Marina de Oliveira conta que o processo contribuiu para a evolução do negócio. “Foi tudo muito produtivo. Com o trabalho desenvolvido passei a conhecer melhor os processos da empresa, gestão, controle financeiro e diversos detalhes. Colocamos inovações e prestamos bastante atenção no atendimento ao cliente, desde o orçamento até o pós venda. Minha equipe também respondeu favoravelmente a tudo e estamos bem centrados com o que nós queremos. E a premiação é resultado de tudo isso, muito planejamento e muito trabalho”, relata.

Veja as empresas de Londrina e Região que receberam o Selo Qualidade no Turismo do Paraná 2018:

Meio De Hospedagem

Bourbon Londrina Business Hotel

Comfort Suites Londrina

Crillon Palace Hotel

Golden Blue Hotel

Hotel Ibis Londrina Shopping

Gastronomia

Captain Flint Gourmet Burgers & Beers

Cozinha De Lourenço

Freddo Gelateria - Higienopolis

Freddo Gelateria - Palhano

La Palme Bistrô

Mercado Guanabara

Pizza Mais

Sávio Sorvetes

Boussolé Gastrobar

Pizza Em Kasa (Rolândia)

Organizadora De Eventos

Alpes Eventos - Tiago Fuganti

Adriana Pontin - Excelência Em Eventos

F&B Eventos

Focco Assessoria

Duo Produções E Eventos

Receptivo Turístico

Kts Turismo

Tga Viagens

Espaço De Eventos

Duas Alices Buffet E Eventos

Empório Guimarães Eventos

Asimp/Núcleo de Turismo de Londrina