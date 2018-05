Bluishman 90 faz homenagem a Moacir Santos em Londrina

Com ingresso solidário, apresentação acontece no Centro Cultural Sesi/AML

Em 2018, é celebrado o 92º aniversário de um dos maiores mestres da música brasileira, o maestro pernambucano Moacir Santos. Para homenageá-lo, o Centro Cultural Sesi/AML, em Londrina, promove no dia 11 de maio, às 19h30, um show imperdível do projeto Bluishman 90, com releituras das principais composições deste instrumentista e compositor de obras-primas da música afrobrasileira, por meio de improvisos jazzísticos, combinações de timbres orquestrais e intervenções eletrônicas e contemporâneas.

Composto por Lilian Nakahodo (piano), Luís Bourscheidt (bateria), João Marcelo Gomes (baixo e técnico de som), Marcelo Oliveira (clarinete e flauta), Rodrigo Lemos (guitarra e sampler) e Lauro Ribeiro (trombone), o grupo relê pérolas musicais dos álbuns Coisas (1965), Maestro (1972), Saudade (1974), Carnival of the Spirits (1975) e Choros & Allegria (2005) - uma ode à africanidade brasileira pela música instrumental.

Moacir Santos dominava o saxofone, o piano, o clarinete, o trompete, o banjo, o violão e a bateria. Seu virtuosismo iniciou na infância, quando, aos 11 anos, começou a tocar clarinete. Grande parceiro de Vinicius de Moraes, Moacir foi homenageado na canção "Samba da Bênção", com Baden Powell, como destaca o trecho: “a bênção, maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos como tantos como o meu Brasil de todos os santos”.

Santos faleceu pouco depois de completar 80 anos, em 2006, em Pasadena, Califórnia. Reconhecido pelo conjunto de sua obra, o grande maestro da música afrobrasileira deixou um legado musical único na história do instrumental. Além dos prêmios, foi professor de músicos reconhecidos da MPB, entre eles, Paulo Moura, Dori Caymmi, Carlos Lyra, João Donato e Baden Powell.

Bluishman 90 - Homenagem a Moacir Santos

Data: 11 de maio

Horário: 19h30 (duração: 60 min)

Classificação: livre

Valor: ingresso solidário – doação de 1 kg de alimento não perecível (retirar ingresso no local com 1 hora de antecedência)

Local: Centro Cultural Sesi/AML

Endereço: Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130 – Centro

Observação: sujeito a lotação.

Asimp/SesiPr