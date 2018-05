Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/05/2018

Primeira Leitura (At 18,9-18)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

Estando Paulo em Corinto, 9uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: “Não tenhas medo; continua a falar e não te cales, 10porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence”. 11Assim Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a Palavra de Deus.

12Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, 13dizendo: “Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à Lei”.

14Paulo ia tomar a palavra, quando Galião falou aos judeus, dizendo: “Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. 15Mas, como é questão de palavras, nomes e da vossa Lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas”. 16E Galião mandou-os sair do tribunal.

17Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. 18Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencréia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 46)

— O Senhor é o grande Rei de toda a terra.

— O Senhor é o grande Rei de toda a terra.

— Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria! Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.

— Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado.

— Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei!

Evangelho (Jo 16,20-23a)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:

20“Em verdade, em verdade vos digo: Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará; vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. 21A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora; mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo.

22Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. 23aNaquele dia, não me perguntareis mais nada”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

https://www.youtube.com/watch?v=KIqyrnxghu4

Jesus transforma a nossa tristeza em alegria

Jesus transforma o nosso pranto em alegria, a nossa tristeza em júbilo, porque Ele é a alegria do nosso coração

“Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria” (João 16,22).

A presença do Ressuscitado no meio de nós é transformadora, pois Ele transforma o nosso pranto em alegria, a nossa tristeza em júbilo, porque Ele é a alegria do nosso coração.

Deixemo-nos ser tomados, contagiados e levados pela certeza de que a vida do Senhor está no meio de nós. Isso sim deve alegrar o nosso coração.

Não podemos negar que, muitas vezes, a tristeza bate à nossa porta, vem visitar o nosso coração. Às vezes, entristecemo-nos com poucas coisas, mas são coisas duras que doem demais no nosso coração; daí, a tristeza vai tomando conta de nós.

Nenhuma tristeza dessa vida deve ser maior do que a alegria que vem do coração do Senhor. Não é a alegria de ficar sorrindo de um lado para o outro, porque nem sempre temos motivos para ficar sorrindo para lá e para cá. Não podemos ser dominados pela tristeza, porque ela vai matando nossa alma, corroendo nosso espírito, tirando o nosso sentido de viver. A tristeza vai se alojando em nossa alma e nos corroendo aos poucos.

Expulsemos a tristeza da nossa vida. Mas como fazer isso? Dando alegria e razão de felicidade para a nossa vida, permitido que Jesus seja o Senhor da nossa existência, colocando cada tristeza nossa no coração de Jesus. Se tal fato entristeceu demais a nossa vida, se tal situação entristeceu a nossa existência, não ficamos com isso para nós, entregamos essas razões ao coração de Jesus.

Não guardemos as tristezas nem as razões que nos deixam tristes, entreguemos todas elas ao coração de Jesus, permitamos que Ele traga razão de viver e alegria para nossa vida. O grande milagre que o Mestre realiza em nós é transformar a nossa tristeza em alegria.

Se algo tem lhe deixado triste, entregue ao coração de Jesus, porque Ele realiza esse milagre em nossa vida.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook