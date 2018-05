Estudantes que concluem o ensino médio neste ano não pagarão taxa de inscrição no Enem

Gratuidade será automática; inscrições devem ser feitas até o dia 23 de maio

Os estudantes que concluem o ensino médio em escola pública neste ano e que não solicitaram a isenção de pagamento, em abril, terão a gratuidade automática ao se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.

A exceção vale apenas para esse grupo de candidatos. Os demais (bolsistas e participantes de programas sociais, por exemplo) só terão o benefício se o tiverem solicitado dentro do prazo (2 a 15 de abril).

O período de inscrições vai até as 23h59 (horário de Brasília) de 18 de maio. Já o prazo para pagamento da taxa de inscrição é maior, terminando em 23 de maio. As provas estão marcadas para 4 e 11 de novembro.

As inscrições para o Enem 2018 devem ser feitas exclusivamente pela internet, na Página do Participante, disponível no portal do Inep. Isso deve ser feito até por aqueles que já conseguiram a isenção. Para os concluintes, não será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU). A guia será paga apenas pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa reprovada pelo Inep e pelos que não tinham direito à gratuidade e estão acessando o sistema pela primeira vez.

Fonte: Ministério da Educação