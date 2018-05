Exportações de carne de frango totalizam 251,2 mil toneladas em abril

Embarques de carne suína chegam a 40,3 mil toneladas no mesmo período

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos) totalizaram 251,2 mil toneladas em abril, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No quadrimestre, os embarques chegaram a 1,268 milhão de toneladas.

Em receita, as vendas das exportações de carne de frango alcançaram US$ 480,5 milhões no quarto mês de 2018, e US$ 2,085 bilhões no acumulado de 2018.

Já os embarques de carne suína (considerando todos os produtos) totalizaram 40,3 mil toneladas no mês e 195,6 mil toneladas nos quatro primeiros meses do ano.

O saldo das vendas de carne suína em abril chegou a US$ 93,8 milhões. No ano, o resultado cambial é de US$ 409,2 milhões.

A ABPA destaca ainda que, devido à mudança de metodologia de compilação e publicação de dados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) no Portal Único Siscomex, por meio do ComexStat (que substituiu o Alice Web), a associação não apresentará percentuais comparativos entre o desempenho das exportações de abril deste ano, em relação à 2017. Isto, considerando que ajustes ainda estão em andamento pelo MDIC.

Segundo informações extraoficiais, a divergência decorre do momento da contabilização dos dados. Antes, esta contabilização era realizada no desembaraço aduaneiro. A partir da adoção do novo sistema, o levantamento passou a ser realizado com o efetivo embarque, o que gera uma lacuna de tempo e um delay no cômputo da informação.

A ABPA retomará as comparações mensais a partir de junho, com a disponibilização dos dados de maio. Com o ciclo de 1 mês completado dentro do novo sistema, será viável retomar as comparações mensais.

Paulo Cezar Abrahão Prates/Asimp/Dr. Francisco Turra/ABPA.