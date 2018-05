Londrina sedia a segunda etapa da Copa Brasil de BMX

Competição deve reunir 200 atletas da modalidade entre os dias 19 e 20 de maio; evento será na pista de BMX Bicicross, ao lado do Autódromo Ayrton Senna

Londrina recebe nos dias 19 e 20 de maio a segunda etapa da Copa Brasil de BMX. A competição será na pista de BMX Bicicross, ao lado do Autódromo Internacional Ayrton Senna, localizado na Avenida Henrique Mansano, 777. A Copa Brasil faz parte do calendário nacional e soma pontos para o Ranking Nacional.

O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e conta, em Londrina, com a parceria da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), e Hotel Cedro. O torneio contará com cinco etapas e o calendário termina nos dias 17 e 18 de novembro, com a etapa de São Paulo.

A primeira etapa aconteceu na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, nos dias 14 e 15 de abril e reuniu cerca de 200 atletas. Somente participam das etapas pilotos filiados a CBC. Para se filiar, o atleta deve entrar em contato com a Federação de Ciclismo do seu estado, no caso de pilotos autônomos, ou solicitar junto ao seu Clube a regularização de filiação e fazer a inscrição pelo site da CBC (http://www.cbc.esp.br/).

Assim como em Betim, 200 pilotos devem ocupar a pista de BMX londrinense. A programação oficial começa às 10 horas de sábado (19) com a confirmação das inscrições, e segue até as 17h30 com treinos livres e oficiais. Já no domingo (20), a partir das 8 horas, acontecem os treinos oficiais. A primeira etapa classificatória está prevista para as 10h30.

Categorias:

CHAMPIONSHIP (Aro 20”): Elite Men (19 anos acima) | Junior Men (17 a 18 anos) | Elite Women (19 anos acima) | Junior Women (19 anos acima)

MASTER (Aro 20”): Men 30+ (30 anos acima)

CHALLENGE (Aro 20”): Boys 5/6 | Boys 7 | Boys 8 | Boys 9 | Boys 10 | Boys 11 | Boys 12 | Boys 13 | Boys 14 | Boys 15 | Boys 16 | Men 17/24 | Men 25/29 | Men 30/39 | Men 40+ | Girls 5/8 | Girls 9/10 | Girls 11/12 | Girls 13/14 | Girls 15/16 | Women 17

CRUISER (Aro 24”): Cruiser 15/16 | Cruiser 17/24 | Cruiser 25/29 | Cruiser 30/34 | Cruiser 35/39 | Cruiser 40/44 | Cruiser 45/49 | Cruiser 50+

PROMOCIONAL: Balance bike (até 4 anos), MTB Open (Aro 26”) e BMX Especial

Programação:

Dia: 19/05/2018 (sábado)

10h às 17h30: Confirmação de inscrição e retirada das placas

10h às 12:00: Treinos Livres (sem gate)

12h às 13h30: Almoço

14h às 17h30: Treinos Oficiais e confirmação das inscrições

Dia: 20/04/2018 (domingo)

8h às 10h: Treinos Oficiais

10h: Desfile das Delegações

10h30: Início da Fase Classificatória

11h30: Início da Fase Final

6h30: Premiação (previsão).

