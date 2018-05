Rolândia: Todos os Postos de Saúde abertos neste sábado para vacinação contra a gripe

Este sábado, 12 de maio, véspera do “Dia das Mães”, será o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A Secretaria de Saúde de Rolândia comunica que todas as nove Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) estarão abertas das 8h às 14h para imunizar o público-alvo: Crianças de 6 meses a 4 anos,11 meses e 29 dias; Gestantes; Mulheres no pós parto até 45 dias; Pessoas com 60 anos ou mais; Profissionais de saúde; Professores ativos em sala de aula e Paciente portadores de doenças crônicas. Para receber a vacina é só comparecer a uma Unidade de Saúde mais próxima e levar a carteira de vacinação.

A população pode ser vacinada também neste sábado dia 12, na Biofórmulas, na Rua Manoel Carreira Bernardino 641, centro. A farmácia cedeu o espaço e geladeira para armazenar as vacinas e três Servidores vão aplicar as vacinas. Confira os endereços das UBS´s de Rolândia.

Bartira - Rua Tupinambas – Zona Rural

Central - Rua Alzira Tiburski

Nobre - Rua Sol Nascente

Parigot De Souza - Rua Sibiruna

San Fernando - Rua Eduardo Grezlak

Santiago - Rua Alice Rocha

São Martinho - Rua Ceará

Vila Oliveira - Rua Saguaragi

Tomie Nagatani - Rua Walter Moreno Garrido

A Secretaria de Saúde de Rolândia informa que a Campanha de Vacinação contra gripe está tendo uma ótima adesão e a cidade alcançou quase metade da meta em duas semanas. Até aqui, 44% do grupo prioritário está imunizado. A meta é de que 90% do público-alvo, composto por cerca de 13 mil pessoas, seja vacinado.

