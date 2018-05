Londrina participa do Dia D de Vacinação contra a gripe no sábado (12)

Neste sábado (12), haverá uma mobilização nacional da Campanha de Vacinação contra o Influenza. A intenção do Ministério da Saúde é que todos os postos de vacinação fiquem abertos, a fim de intensificar a imunização nos grupos prioritários, que são mais vulneráveis aos efeitos da gripe. Em Londrina, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana estarão abertas, das 9 às 17 horas.



Para facilitar os atendimentos e o registro das doses, os cidadãos devem portar documentos pessoais e carteirinha de vacinação. Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Sônia Fernandes, durante o Dia D também serão feitas visitas a pessoas acamadas, a fim de que elas também recebam a vacina.



“As UBSs têm, no cadastro, uma lista de pessoas que estão nesta situação, que são aquelas atendidas por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF). Contudo, o público atendido na saúde privada também pode solicitar a visita de nossa equipe, para receber a dose. Para isso, basta procurar a UBS mais próxima e fazer a solicitação”, explicou Sônia Fernandes.



Os grupos prioritários da campanha contra o influenza incluem pessoas acima de 60 anos, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, povos indígenas, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas.



No caso das crianças com idade entre 6 meses e 5 anos incompletos, a imunização acontece em duas aplicações, com intervalo de 30 dias entre cada uma. No entanto, aquelas crianças que já receberam as duas doses em 2017, necessitarão tomar apenas uma agora.



Também podem receber a vacina professoras e professores em atividade, de escolas públicas e privadas, filantrópicas e instituições de ensino superior. Para este público, a dose da vacina será disponibilizada após a apresentação de uma declaração emitida pela unidade de ensino onde o profissional atua.



A Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza foi lançada no dia 23 de abril e a meta da Prefeitura de Londrina é alcançar 160.122 doses aplicadas. Até agora, foram feitas 51.853 aplicações da vacina trivalente no município, o que representa 32% da meta. Em 2018, os tipos de vírus incluídos na campanha são o H1N1, o H3N2 e o influenza do tipo B Yamagata.

N.Com