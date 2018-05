Horário especial do comércio segue até o fim de semana

As lojas de rua de Londrina funcionam até as 21 horas nesta sexta-feira, 11 de maio. No sábado, 12, o atendimento será das 9 às 18 horas. No domingo as lojas permanecem fechadas e retomam o atendimento normal na segunda-feira, 14, das 8 às 18 horas. O horário estendido foi acordado para proporcionar mais comodidade àqueles que ainda não foram às compras para o Dia das Mães, comemorado no domingo, 13 de maio.

Shoppings

Royal Plaza

No shopping Royal Plaza as lojas atendem das 9 às 21 horas nesta sexta-feira (11) e sábado (12). Já a praça de alimentação e lazer funciona das 9 às 22 horas. No domingo (13), Dia das Mães, as lojas não funcionam e a praça de alimentação e lazer atende das 11 às 20 horas.

Boulevard

Nesta sexta-feira (11) e sábado (12), o shopping Boulevard funciona em horário normal das 10 às 22 horas. No domingo (13), as lojas não abrem, mas as operações de lazer e alimentação atendem das 11 às 22 horas.

Aurora

Nesta sexta (11) e sábado (12), o shopping Aurora funciona em horário normal das 10 às 22 horas. No domingo (13), as lojas não abrem, mas as operações de lazer e alimentação atendem das 11 às 22 horas.

Catuaí

Na sexta-feira (11), as lojas do Catuaí abrem das 10 às 23 horas. No sábado (12), as lojas funcionam das 9 às 22 horas e a praça de alimentação e lazer das 10 às 22 horas. No domingo, 13, as lojas não funcionam e a praça de alimentação e lazer atende das 11 às 22 horas.

Londrina Norte

No Londrina Norte as lojas e a praça de alimentação e lazer funcionam das 10 às 23 horas nesta sexta (11) e no sábado (12). No domingo as lojas ficam fechadas, mas a praça de alimentação e lazer abre das 11 às 22 horas.