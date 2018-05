Semana do Microempreendedor Individual 2018 inicia segunda-feira (14)

A fim de auxiliar os microempreendedores individuais (MEIs) de Londrina a aperfeiçoarem seus negócios e melhorarem a gestão de sua empresa, na próxima segunda-feira (14), terá início a 10ª edição da Semana do Microempreendedor Individual 2018, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As ações serão realizadas na Sala do Empreendedor e no auditório da Prefeitura de Londrina, ambos localizados na Avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.



De 14 a 18 de maio, os empreendedores poderão participar gratuitamente de diversas ações entre consultorias de finanças e marketing, mercado atual e benefícios previdenciários e de oficinas de formação de preços, vendas, uso de mídias sociais, planejamento, empreendedorismo e gestão. Eles também vão receber orientações sobre o preenchimento da Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN-SIMEI), que deve ser entregue obrigatoriamente até 31 de maio. Paralelamente, acontecerá a 5ª Semana Nacional de Educação Financeira.



A expectativa é que, ao todo, cerca de 600 empreendedores participem das ações. Segundo o consultor do Sebrae, André Azevedo, a Semana MEI concentra esforços para ofertar um “mutirão” de atendimentos aos empreendedores que já tem CNPJ e para aqueles que desejam formalizar seu negócio. “A ação conta com uma série de parcerias, concentradas em ações e atividades para os empreendedores de Londrina e região. Nossa intenção é ajudá-los a melhorar o nível de gestão de suas empresas”, explicou.



Os interessados encontram a programação completa no site do Sebrae/PR, onde aparece um banner indicativo da semana ou pelo endereço https://goo.gl/8WoHH4. As inscrições são feitas na Sala do Empreendedor pelo (43) 3372-4108.



O diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Eduardo Ribeiro Bueno Netto, explicou que atualmente a Sala do Empreendedor de Londrina realiza cerca de 2.500 atendimentos por mês, o que demonstra o número expressivo de empreendedores que podem vir a participar das ações da Semana MEI.



“Nessa semana, os empreendedores terão a possibilidade de se capacitar para entregar melhores resultados para seus clientes e assim reforçar Londrina como uma excelente cidade para se empreender. As oficinas de Marketing e Finanças, por exemplo, podem dar ganhos significativos de performance para estes microempreendedores, tanto em redes sociais quanto na gestão financeira de seus negócios”, disse.



Além das ações presenciais que serão feitas na Sala do Empreendedor e no auditório da Prefeitura, os interessados encontram eventos on-line. Na segunda-feira (14), às 17 horas, será realizada a palestra “Por que cuidar das finanças é importante para o seu MEI?”. No dia seguinte (15), às 15 horas, será a vez da ação “Como posso ganhar mais dinheiro como MEI?”. Na quarta-feira (16), às 17 horas, os interessados saberão mais sobre “Como escolher a melhor máquina de cartão?”. Na quinta-feira (17), às 13 horas, a conversa será sobre “Connect - MEI tem acesso à crédito?”. Para encerrar a semana, na sexta-feira (18), às 13 horas, os interessados poderão assistir a palestra “Connect - MEI: Tudo o que você precisa saber sobre DASN!”.



O Sebrae lembra que as vagas das atividades são limitadas por conta do espaço físico onde serão realizadas, por isso os interessados devem telefonar para a Sala do Empreendedor (3372-4108) e se inscrever.



Programação presencial



Dia 14/05



• Orientação para o MEI, das 12h às 18h

• Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

• Oficina SEI Empreender, das 13h30 às 17h30



Dia 15/05



• Orientação para o MEI, das 12h às 18h

• Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

• Oficina SEI Planejar, das 13h30 às 17h30

• Palestra sobre Benefícios Previdenciários, das 14h às 15h30, no auditório da Prefeitura de Londrina



Dia 16/05



• Orientação para o MEI, das 12h às 18h

• Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

• Oficina sobre Formação de Preço, das 13h30 às 17h30



Dia 17/05



• Orientação para o MEI, das 12h às 18h

• Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

• Oficina sobre Mídias Sociais, das 13h30 às 17h30



Dia 18/05



• Orientação para o MEI, das 12h às 18h

• Consultoria em Finanças e Marketing, das 12h às 18h

