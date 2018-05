Promic divulga lista final de Projetos Estratégicos selecionados

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) publicou ontem (9) o edital de convocação de projetos culturais selecionados para receber patrocínio, via Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), para Projetos Estratégicos – “Londrina Cidade Criativa”. A lista final dos projetos, aprovados pelo Edital de Chamamento Público nº 001/2018, foi divulgada no Jornal Oficial nº 3.519, disponível pelo endereço www.londrina.pr.gov.br



O edital apresenta o resultado definitivo das decisões quanto aos recursos que foram apresentados após a publicação do edital preliminar de seleção dos projetos estratégicos, divulgado no dia 13 de abril. Também relaciona os projetos culturais selecionados, suplentes e reclassificados após a aplicação dos princípios da Não Concentração e Equidade, estando todos na ordem de classificação e convocação. Reúne, ainda, aqueles projetos que foram desclassificados neste mesmo processo.



A diretora de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Sônia Regina Aparecido, salientou que os proponentes de projetos selecionados agora terão prazo de 30 dias, corridos e improrrogáveis, a contar da data de publicação deste edital, para encaminhar a documentação necessária à celebração do Termo de Fomento presente no documento. “É importante que os proponentes estejam atentos a essa condição estabelecida pelo edital e reúnam corretamente os documentos. Quanto antes eles apresentarem, mais rápido será feita a assinatura do termo de fomento”, frisou.



O recebimento da documentação será feito na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Praça Primeiro de Maio, 110, centro. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas.



Investimento - A seleção no segmento Projetos Estratégicos – “Londrina Cidade Criativa” contempla uma série de projetos, em diferentes áreas culturais, nas linhas Projetos Estratégicos Livres, Preservação da Memória Histórica de Londrina, Festivais e Ações Formativas. Estão selecionados projetos das áreas de Dança, Fotografia, Mídia, Música, Patrimônio, Cultura Integrada e Popular, Circo e Literatura.



Ao todo, a Prefeitura disponibilizará R$1.140.000,00 para este edital do Promic. Os recursos advêm do Fundo Especial de Apoio a Projetos Culturais (Feproc).

