Equipe de futsal de Londrina estreia em casa na chave bronze

Neste sábado (12), a equipe do Iate Clube/Londrina Futsal fará sua estreia em casa, na Chave Bronze do Campeonato Paranaense Adulto, diante do Mixto Bordô/Telêmaco Borba. O jogo será às 20h30, no Ginásio de Esportes Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315.



Até o momento, a equipe londrinense realizou quatro jogos fora de casa, conquistando uma vitória, um empate e duas derrotas. Com a quarta colocação garantida, uma vitória no final de semana recoloca a equipe próxima dos líderes da competição. A partir deste final de semana, serão seis jogos em casa, todos em sequência.Londrina busca acesso para a chave prata e, posteriormente, à chave ouro.



Para o jogo de sábado (12), os ingressos estão sendo comercializados no valor de R$ 10,00 (valor único da meia-entrada promocional). Quem não puder comparecer, poderá ouvir o jogo pela Rádio Potência Web (www.radiopotenciaweb.com), que irá cobrir todas as partidas em casa do futsal iateano no Campeonato Paranaense da Chave Bronze e, também, através do Facebook da equipe londrinense (Iate Clube/Londrina Futsal Clube), em que haverá a transmissão em imagens da partida.



A equipe recebe incentivo na categoria esporte adulto de rendimento do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Além de participar de várias competições, a equipe vai representar a cidade nos Jogos Abertos do Paraná, que será realizado em Londrina em setembro.



Jogos do Iate clube em Londrina



12/05 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x Mixto Bordô/Telêmaco Borba

19/05 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x AFIVA/Ivaiporã

06/06 (quarta), as 21h00 – Iate Clube x Faxinal

16/06 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x Iretama

30/06 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x AAT/Tapejara

07/07 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x Joaquim Távora/Marra Futsal

N.Com