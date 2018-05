Dia do Desafio será lançado nesta segunda-feira (14)

Será realizado na próxima segunda-feira (14), às 8 horas, o lançamento do Dia do Desafio/2018, em Londrina. A solenidade será no Sesc Londrina Norte, na Avenida Saul Elkind, 1.555. No Brasil, o Sesc é a entidade que organiza o Dia do Desafio, campanha mundial de promoção da saúde e bem-estar.



Às 8 horas, as portas do Sesc já estarão abertas para receber a palestra do psicólogo Sebastião Santos, com o tema “Servidor Público agente transformador”. Em seguida, às 8h40, será a apresentação do Dia do Desafio e, depois, às 9 horas, terá um café da manhã para todos os presentes.



Em Londrina, o Dia do Desafio é uma realização do Sesc/Fecomércio-PR, em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes, além de outras entidades e associações.



Sobre o Dia do Desafio - O principal objetivo do Dia do Desafio é motivar a população à prática de atividades físicas. Por meio de uma competição entre cidades do mesmo porte, vence aquela que conseguir mobilizar mais pessoas em torno das atividades físicas em um único dia. O evento ocorre desde 1984, e o Brasil participa da ação desde 1995.



Neste ano, o Dia do Desafio será realizado em 30 de maio. Neste dia, estabelecimentos de ensino, empresas e associações terão o propósito de vencer o Dia do Desafio, envolvendo a comunidade na prática de atividades físicas.



Para contabilizar o número de participantes, todos precisam registrar a participação, por meio de foto ou vídeo, e postá-lo em sua rede social (Twitter, Instagram ou facebook) com a hashtag #DiadoDesafioLondrina ou, ainda, entrar em contato pelo telefone 0800 282 1946. Só serão contabilizados os registros feitos até as 21h do dia do evento.



O registro é fundamental para contabilizar o total de participantes em cada cidade, pois esse número é utilizado na apuração dos resultados da competição entre as cidades pela maior mobilização alcançada.

N.Com