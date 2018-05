Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 12/05/2018

Primeira Leitura (At 18,23-28)

Leitura dos Atos dos Apóstolos.

23Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia. Em seguida, partiu de novo, percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. 24Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras.

25Fora instruído no caminho do Senhor e, com muito entusiasmo, falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. 26Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, expuseram-lhe o caminho de Deus.

27Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis. 28Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 46)

— O Senhor é o grande Rei de toda a terra.

— Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria! Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra.

— Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores! Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso.

— Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem!

Evangelho (Jo 16,23b-28)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo João.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 23b“Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará. 24Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis; para que a vossa alegria seja completa.

25Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. 26Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, 27pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. 28Eu saí do Pai e vim ao mundo; e novamente parto do mundo e vou para o Pai”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Precisamos levar a vida em nome de Jesus

Levar a vida em nome de Jesus é a alegria maior para a nossa vida

“Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa” (João 16,24).

O que é a alegria completa? A alegria que não conhece a tristeza? A alegria que não dá razão para a tristeza na nossa vida? Precisamos levar a vida em nome de Jesus, porque, se levarmos a vida em nosso nome, fazemos as coisas para que sejamos reconhecidos e valorizados.

O discípulo de Jesus leva a vida em nome d’Ele, e tudo aquilo que ele faz é por causa de Cristo, pelo Seu nome, e tem a alegria de sofrer por causa d’Ele. O discípulo é capaz de suportar as decepções, mágoas e situações mal compreendidas da vida por causa do nome de Jesus.

O Senhor está nos dizendo: “Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria seja completa”. Para pedirmos algo em nome de alguém, precisamos ter esse alguém na nossa vida, e esse alguém é Jesus, o Senhor da nossa vida.

Levar a vida em nome de Jesus é a alegria maior para nós. Percebemos que as situações do nosso cotidiano, o que passamos e sofremos, o que não entendemos, o que nos arrasa e deixa-nos tristes e preocupados, o que causa confusão dentro do nosso coração, as enfermidades que, muitas vezes, visitam a nossa casa, precisamos colocar tudo isso no nome de Deus, levar a vida em nome d’Ele.

Não basta sermos cristãos, precisamos ter a vida em nome de Cristo, fazer d’Ele a razão maior da nossa existência e da nossa vida. Temos crédito diante do Senhor, porque somos Seus amigos e discípulos; assim, podemos pedir o que quisermos em nome d’Ele.

Alguns podem dizer: “Eu pedi e não recebi”. Por que não recebemos se estamos na bênção do Senhor? Até aquilo que nos é privado, devemos colocar no nome do Senhor. Tudo para a glória do Seu nome, tudo para que o Seu nome seja exaltado, glorificado na vida que levamos.

Que vivamos em nome do Senhor Jesus!

Deus abençoe você!

