Espetáculo Memória de Brinquedo é apresentado em Londrina

Com ingresso solidário, apresentação acontece no Centro Cultural Sesi/AML

Estreado em 2017, “Memória de Brinquedo” é uma vitoriosa parceria entre Curitiba Cia de Dança e o renomado coreógrafo brasileiro Luiz Fernando Bongiovanni. O espetáculo chega a Londrina e será exibido no palco do Centro Cultural Sesi/AML, no sábado, dia 12 de maio, a partir das 16 horas. Em um mundo cada vez mais digital, este trabalho incentiva e defende um resgate do brincar como etapa fundamental do desenvolvimento de um indivíduo. O ingresso é solidário, com a opção de doação de um brinquedo ou um livro infantil. A retirada do ingresso deve ser feita com 1h de antecedência no local da apresentação.

A produção visa provocar o espectador em relação ao mundo moderno e tecnológico, ao investigar as relações do ato de brincar a partir de lembranças reais e ficcionais. Trata-se de um resgate poético e incentivador, que parte de várias fontes, desde a memória individual e coletiva do brincar e de sua representação simbólica até estudos recentes da neurociência, que apontam o ato como uma atividade fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças.

A Curitiba Cia de Dança foi criada em 2013 por Nicole Vanoni, com base na ideia de experimentação, pesquisa e criação em dança contemporânea, além da busca pela diversidade de experiências com coreógrafos diferentes. A primeira obra coreográfica, “A Lenda das Cataratas”, com concepção de Rafael Zago, surgiu em 2014 e percorreu festivais no Brasil e no exterior. A segunda, “Quando se Calam os Anjos”, com coreografia de Airton Rodrigues, transporta para o palco questões cênicas e dramatúrgicas que realçam um universo pós-moderno virtual. Em 2017, nasceu “Memória de Brinquedo”, uma parceria entre a Cia e o coreógrafo Luiz Fernando Bongiovanni, que aborda o ato de brincar em relação ao mundo moderno e tecnológico.

Willian Abbin/Sesi/AML