Iate Clube/Londrina Futsal estreia em casa na chave bronze

Hoje (12), a equipe do Iate Clube/Londrina Futsal fará sua estreia em casa, na Chave Bronze do Campeonato Paranaense Adulto, diante do Mixto Bordô/Telêmaco Borba, as 20h30, no Ginásio de Esportes Moringão.

Até aqui, a equipe londrinense realizou quatro jogos fora de casa, conquistando uma vitória, um empate e duas derrotas. Com a quarta colocação assegurada, momentaneamente, uma vitória no final de semana recoloca a equipe próxima dos líderes da competição.

Ao todo, serão seis jogos como mandante e todos em sequência a partir deste final de semana.

Programa De Sócio Torcedor

Na última quarta, a equipe do Iate Clube/Londrina Futsal lançou sua campanha “Sócio Torcedor – Iate Clube Londrina Futsal” visando um envolvimento maior da comunidade esportiva londrinense com o projeto de alto rendimento idealizado pelo clube.

Duas opções estão sendo comercializadas: Pessoa Física (R$ 50,00/mês com direito a dois ingressos por jogo em casa) e Pessoa Jurídica (R$ 250,00/mês, com direito a dez ingressos por jogo + uma camisa oficial do time, e R$ 500,00/mês dando direito a 20 ingressos por partida + duas camisas oficiais do time).

Aos interessados, entrar em contato com Francisco Cusco através do e-mail admlondrinafutsalclube@gmail.com ou pelo telefone: (43) 9 9987-6620. Para concretizar os pacotes, devem apresentar os seguintes dados:

Pessoa Física: Nome completo, CPF, Endereço Completo, Telefone e E-mail.

Pessoa Jurídica: Razão Social, CNPJ, Endereço Completo, Telefone e E-mail.

Jogos do Iate Clube em Londrina

12/05 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x Mixto Bordô/Telêmaco Borba

19/05 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x AFIVA/Ivaiporã

06/06 (quarta), as 21h00 – Iate Clube x Faxinal

16/06 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x Iretama

30/06 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x AAT/Tapejara

07/07 (sábado), as 20h30 – Iate Clube x Joaquim Távora/Marra Futsal

Transmissões da partida

Nesse final de semana, na estreia da equipe iateana em Londrina, duas opções aos torcedores que não puderem comparecer ao Ginásio de Esportes Moringão, hoje (12), as 20h30: o clube firmou uma parceria com a Rádio Potência Web [www.radiopotenciaweb.com], que irá cobrir todas as partidas em casa do futsal iateano no Campeonato Paranaense da Chave Bronze e também, através do Facebook da equipe londrinense [Iate Clube/Londrina Futsal Clube], haverá a transmissão em imagens da partida.

Ingressos

Para a partida de estreia em casa do Iate Clube/Londrina Futsal diante do Mixto Bordô/Telêmaco Borba, neste sábado (12), as 20h30, estão sendo comercializados ingressos ao valor de R$ 10,00 (valor único da meia-entrada promocional).

Em parceria com a Liga Metropolitana de Futsal de Londrina (LMFS), todos os atletas filiados a ela na faixa etária entre 5 e 15 anos e seus treinadores não pagam ingressos, devendo inscrever-se com antecedência pelo e-mail admlondrinafutsalclube@gmail.com, enviando os seguintes dados: Nome Completo do (s) Técnico (s), Nome Completo dos Atletas, CPF e Telefone do Responsável. Crianças da mesma faixa etária dos atletas inscritos na Liga Metropolitana de Futsal de Londrina (LMFS) e idosos acima de 65 anos, também não pagam a entrada.

Aos pais ou acompanhantes responsáveis legais das crianças pagarão o valor de R$ 10,00, correspondente ao valor único da meia-entrada promocional. Os ingressos estarão sendo comercializados nas bilheterias do Ginásio de Esportes Moringão a partir das 19h30 deste sábado (12).

Asimp/Iate Clube/Londrina Futsal