A ignorância que nos cega e que nos mata

“Meu povo perece porque lhe falta conhecimento”. Esta frase foi pronunciada por Jesus Cristo e espelha com excelência o que desejo transmitir neste texto.

A ignorância do homem limita, paralisa, atemoriza, cega, empobrece, o faz sofrer absurdamente, o destrói e o mata. Ela é opressiva, amordaça e amarra as pessoas e as deixa cativas daqueles que sabem.

Em Provérbios, 3:20, está escrito: “Pelo seu conhecimento os abismos se rompem, e as nuvens destilam orvalho”.

Ainda em Provérbios 24:4 e 5, temos: “Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais que o robusto.”

Veja meu prezado leitor, estes versículos bíblicos são a palavra de Deus, a palavra do criador de todas as coisas, e Ele está nos dizendo que o conhecimento da verdade livra, liberta o homem justo. As dificuldades e os problemas cairão por terra e os seus celeiros e lagares transbordarão com toda sorte de riquezas. Sim, se você tiver conhecimento, se você se esforçar para aniquilar a ignorância em sua cabeça.

Quando você conhece, passa a desejar mais, passa a querer mais, a conquistar mais, porque DEUS nos fez assim e Ele nos quer prósperos e quer que tenhamos o melhor desta terra.

DEUS não quer que vivamos aquém de nossos talentos, muito pelo contrário, quer que vivamos na potencialidade máxima de nossos talentos. Por isso, se você está preso pela falta de conhecimento e pelo entendimento tênue das coisas, encha-se de coragem e de ânimo e marche em direção a conquista dos bens que lhe estão reservados. Pense que tudo é possível àquele que crê, e não deixe a ignorância conduzir o seu futuro.

É muito importante dominar as situações que se apresentam, dominar as circunstâncias com a qual nos deparamos, e nunca podemos permitir o contrário porque somos abençoados por Deus, e merecemos os seus favores. Gosto de frisar que somos obra prima de DEUS, porque somos as únicas criaturas feitas à semelhança D’Ele.

Prezado, permita que Deus comece algo novo em sua vida a partir de hoje. Tenha um novo modelo mental, com mais discernimento, mais autoridade, mais garra, mais confiança em você próprio e naquele que lhe soprou o fôlego da vida.

Não esqueça que o diabo o odeia e ama plantar a semente da incredulidade em sua mente. O seu único objetivo é destruí-lo e matá-lo, pois ele próprio já está condenado para sempre. Porém, nunca subestime o inimigo de Deus, esteja atento e vigiando, e acredite que o melhor desta terra ainda está por vir.

O mundo natural sempre está evidenciando ambiguidades. De um lado vemos jovens morrendo na flor da idade, escravos das drogas mais perversas e de outro lado cientistas falando em viver 500 anos, através do conhecimento e domínio dos telômeros, estas extremidades cromossômicas responsáveis pela vida longa. De um lado vemos políticos de todas as siglas que quebraram o país prometendo que desta vez tudo será diferente, e de outro lado, um extraordinário sem caráter que enjaulado pela justiça brasileira, berra ao mundo que Lula precisa ser livre para devolver a democracia ao país... A insanidade de alguns não encontra limites....

De um lado um governo que bate recorde em arrecadação de impostos e de outro uma jornalista Cora Ronai que ensina: “O Brasil não sabe quanto se pune por ter impostos tão altos.”

De um lado a sensatez. De outro lado a demência. De um lado DEUS. De outro lado satanás. Miúdo e debaixo dos meus pés!

Eu estou e estarei sempre do lado do bem e de Deus porque meu alvo é minha salvação, e aprendi que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A glória lhes pertence... Como legado...

Com carinho,

João Antonio Pagliosa – Engenheiro Agrônomo pela UFRRJ em 1972.

joaoantoniopagliosa@gmail.com - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br