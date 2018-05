Unopar anuncia Vestibular de Inverno 2018

A primeira prova da temporada acontece no dia 20 de maio, e os candidatos podem se inscrever gratuitamente

Estão abertas as inscrições para o primeiro processo seletivo do Vestibular de Inverno 2018 da Unopar de Londrina, que será realizado no dia 20 de maio, às 14h, na unidade Boulevard. Os candidatos podem garantir isenção na taxa do vestibular, se inscrevendo pelo link http://goo.gl/zi3QTU, e ainda concorrer a bolsas de estudo de 100% e 50%. Os participantes da prova terão estacionamento gratuito.

Com 46 anos de tradição, a Unopar é considerada pioneira e líder em educação digital no Brasil, possui sete unidades presenciais no Paraná, e oferece vários benefícios aos alunos como modelo acadêmico inovador com aulas mais produtivas e participativas, infraestrutura ampla e equipada para o desenvolvimento da profissão na prática, e uma plataforma de empregos gratuita para ajudá-los a entrar no mercado de trabalho.

Para mais informações sobre cursos disponíveis, convênios com empresas, bolsas de estudos, os interessados podem entrar em contato com o telefone (43) 3371-7805, ou procurar uma das unidades mais próximas localizadas na cidade.

Tiago Silva/Asimp