Voluntários realizam ação social para cerca de 170 crianças e adolescentes em Londrina

Neste sábado, dia 12, das 9 às 12 horas, um grupo de 25 voluntários realiza ação social na Associação Beneficente Amigos da Criança – Abac, no bairro Ouro Verde, em Londrina. Estão sendo aguardadas cerca de 170 crianças de 2 a 13 anos.

Por meio da oficina de mediação de leitura e atividades recreativas, o objetivo é despertar o interesse pela leitura nas crianças e nas famílias e demonstrar a sua importância para o desenvolvimento do indivíduo.

O evento integra a 2ª Semana de Ação Voluntária, que envolve colaboradores, familiares e convidados de funcionários do banco Itaú no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. No Brasil, serão realizadas atividades em 20 estados (Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e no Distrito Federal.

“Os voluntários atuam para proporcionar bem-estar e contribuir para a transformação das organizações e comunidades ao longo do tempo. Como consequência desse envolvimento, se desenvolvem tanto no aspecto profissional quanto pessoal”, afirma Anna Carolina Bruschetta, coordenadora da assessoria de voluntariado da Fundação Itaú Social.

Programação



Das 9 às 12 horas - Associação Beneficente Amigos da Criança – Abac, Rua Sudão, 255, bairro Ouro Verde, Londrina / PR

Asimp/Fundação Itaú Social