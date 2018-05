Prefeitura finaliza revitalização de praça no Jardim Bandeirantes

Espaço recebeu recuperação de mobiliários, pintura, manutenção de calçadas, limpeza e poda de árvores

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) entregou ontem (11) as atividades de revitalização da praça Santo Antônio, no jardim Bandeirantes, região oeste de Londrina. Localizada entre as ruas Serra dos Pirineus, do Bendengó, de Santana e do Frade, a área de lazer é o primeiro dos três espaços a receberem os serviços de restauro e conservação previstos para o bairro, iniciados no último sábado (5).

No local foram realizados trabalhos de manutenção geral, como tapa-buracos e nivelamento de calçadas, reparo de bancos, troca de lixeiras e poda de galhos de árvores. Houve também pintura dos assentos, do piso da academia ao ar livre e dos meios-fios no entorno. O mutirão incluiu ainda capina e roçagem da grama, remoção do mato nas calçadas e guias, varrição, retirada de lixo e galhos caídos no chão. Outro ponto a contar com os cuidados da companhia foi o canteiro em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, situada entre as ruas Serra do Boi e Serra da Graciosa.

A iniciativa faz parte do programa da Prefeitura de Londrina que, por meio da CMTU e de várias secretarias municipais, tem dado cara nova aos principais pontos de lazer da cidade e aos espaços de convívio nos bairros. Antes de chegar ao Bandeirantes, a ação contemplou o Igapó II, o Zerão e a praça da Vila Brasil. A expectativa é ainda alcançar os lagos Norte e Cabrinha, a praça Nishinomiya, o “Zerinho” do jardim Monte Belo, entre outros locais.

Asimp/CMTU