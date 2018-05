Festival que brinda ciência estreia em Londrina

Pint of Science acontece nos dias 14, 15 e 16 de maio

Londrina fará sua estreia no Pint of Science em grande estilo. Durante os três dias do festival mundial de divulgação científica, pesquisadores da cidade e da região vão conversar com o público sobre temas como ansiedade, usos da radiação e conexão cérebro-intestino.

A proposta dos bate-papos, marcados para 14, 15 e 16 de maio, é esclarecer dúvidas e apresentar as últimas descobertas nessas e em outras áreas do conhecimento. Será uma oportunidade dos moradores conversarem com os cientistas de forma descontraída, entenderem como funciona a pesquisa científica e descobrirem dificuldades e belezas da ciência.

“Londrina é uma cidade privilegiada em relação à ciência. Temos a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e diversas universidades nas quais cientistas atuam na área de ensino, pesquisa e extensão. Nesse contexto, é fundamental que ocorra a aproximação entre academia e sociedade e temos certeza que essa iniciativa será uma excelente forma de se conseguir isso. É apenas o primeiro ano e a ideia é que se torne um evento de tradição anual na cidade, aumentando sua dimensão a cada edição do evento.”, diz André Demambre Bacchi, coordenador do evento no município e professor do Departamento de Ciências Fisiológicas da UEL.

Outros destaques deste primeiro ano de participação da cidade são a presença de pesquisadores de Londrina (UEL e UTFPR), mas também de pesquisadores de universidades de fora da cidade (UEM e UFMT), além de um debate sobre pseudociência.

A programação completa da edição de Londrina está disponível no site https://pintofscience.com.br/events/londrina e não há necessidade de inscrição. A entrada é gratuita – paga-se apenas o que for consumido nos estabelecimentos (Cheers Pub e Pier Santa Monica) – e não há emissão de certificado.

De Norte a Sul do Brasil

O Pint of Science nasceu em 2013, como uma iniciativa de pesquisadores da Inglaterra, e se expandiu graças a uma rede de voluntários. Neste ano, 21 países promoverão o evento de forma simultânea.

No Brasil, onde o festival foi realizado pela 1ª vez em 2015, na cidade de São Carlos, o Pint of Science acontecerá em 56 municípios distribuídos pelas cinco regiões e a expectativa é de que 50 mil pessoas compareçam aos bate-papos.

André Bacchi/Asimp