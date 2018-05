Vem ai o Miss Nikkey Londrina e Paraná 2018 e Miss Nikkey kids e Teen Brasil 2018

O evento vai se realizar no dia 01 de julho de 2018 na cidade de Londrina, e já tem inscrições abertas.

Candidatas que queiram se inscrever devem fazer uma pré- inscrição no site www.e-levenagency.com/missnikkey. Nas categorias Kids e Teen que são de 3 a 14 anos podem participar crianças de todo o Brasil. Na categoria Juvenil que são para candidata de 15 à 29 anos, apenas moças do estado do Paraná.

A vencedora do Miss Nikkey Paraná da categoria juvenil representará o estado no concurso Miss Nikkey do Brasil que acontece em meados de Julho no maior Festival Japonês do Brasil, (o Festival do Japão), que acontece anualmente em São Paulo.

O Concurso Miss Nikkey tem por objetivo, promover a integração das culturas brasileira e japonesa, destacando a beleza, simpatia e cultura de jovens Nikkeys. "O evento também incentiva as candidatas a praticarem o trabalho social, pois todos os anos, parte da renda arrecadada dos votos simpatia, é destinada a uma instituição de caridade, assim promovemos entre as participantes e familiares uma ação solidária", explica a organizadora do evento, Bárbara Corrêa Nakatsukasa.

Para se candidatar, as interessadas devem ser descendentes de japoneses de qualquer geração. Não podem ser casadas, e nem ter filhos. Crianças e adolescente de 3 a 14 anos podem ser de todo Brasil e na categoria Juvenil com idades acima de 15 anos apenas moças do Paraná.

As categorias são as seguintes:

Miss Nikkey Londrina – moças de Londrina de 15 a 29 anos

Miss Nikkey do Paraná – moças de todo Paraná de 15 a 29 anos

Miss Nikkey Teen Brasil –candidatas de todo Brasil 9 a 14 anos

Miss e Mister Nikkey kids Brasil –candidatas de todo Brasil 3 a 8 anos.

Asimp/E-leven Agency Eventos