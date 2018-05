Musas de Corinthians e Palmeiras incendeiam clássico de domingo

Considerada por muitos a maior rivalidade do futebol brasileiro, Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesse domingo na Arena Corinthians, em São Paulo. Nesse ano, os dois times protagonizaram a final mais polêmica dos campeonatos estaduais. No momento, Palmeiras e Corinthians ocupam, respectivamente, o segundo e terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e tem tudo para fazerem o maior clássico até o momento.

“Não nos abalamos com a final vergonhosa do Paulista, é só olhar nosso desempenho nos campeonatos mais importantes que vieram depois como a Libertadores, que estamos invictos, e o segundo lugar no Brasileiro, a frente deles. Da última vez que passamos por Itaquera, ganhamos. Agora é hora de voltar e mostrar mais uma vez nossa superioridade”, incentivou Manuela Smitt, Musa do Palmeiras.

Thamy Carvalho, a Musa do Corinthians, esbanjou tranquilidade e confiança, mesmo sabendo da importância do clássico. “Não deixo mais qualquer tipo de comentário contra o Corinthians me afetar. Nos últimos 10 anos estamos mostrando nossa cara, ganhando muitos títulos, quebrando tabus e calando muitos ‘antis’ por aí. Nesse ano já até levantamos taça na casa do nosso maior rival. Para mim domingo nada mais é do que uma oportunidade de mostrar mais uma vez que somos o maior time do Brasil”.

Ike Oliveira/Asimp

