Especial dia das Mães: Ser uma boa mãe faz de você uma boa profissional?

Elencamos duas mães maravilhosas que contribuem muito para a sociedade londrinense. Saiba mais lendo nossa matéria!

O Dia das Mães é uma data muito festejada pelas famílias – e suas diversas formações - e também pelo comércio, já que esta é a segunda data comemorativa mais rentável depois do Natal. E existem mamães que conseguem unir o amor pela família com o prazer profissional, fazendo com que os negócios deem muito certo.

A apresentadora e empresária Vanessa Campos, que há três anos abriu uma Agência de Comunicação Integrada, Marketing e Publicidade, sempre foi uma workaholic confessa, mesmo depois do nascimento de sua filha Bruna Campos, mas aproveitou que a herdeira seguiu a mesma área profissional para convencê-la a trabalharem juntas. "Sou jornalista e Bruna publicitária. Ela me viu viajar muito para gravar, me viu trabalhar em feriados e finais de semana. Muitas vezes ia comigo até os estúdios e me sentia culpada em não ser tão presente. Quando ela cresceu e escolheu ser publicitária decidi que daria um jeito de trabalharmos juntas. E não é que deu certo!"

Bruna Campos conta que foram anos de insistência da mãe e que o resultado deu mais certo que o esperado. "Eu tinha receio de estar em uma empresa familiar. Não queria levar o stress para casa, mas me surpreendi. Parece que eu e minha mãe nos completamos. Adoramos ter a companhia uma da outra e dividir também essa parte da vida.”

Mas a jovem salienta que ao entrar na sede da agência as duas se comportam como sócias. “Mantemos o profissionalismo que nossos clientes esperam de nós aqui. Não podemos deixar a emoção tomar conta. Mas claro, adoro participar das conquistas de minha mãe.”

Esse também é o caso da Empresa A. Yoshii, que completa 53 anos em 2018 e é uma empresa familiar, que sempre contou com a Senhora Kimiko Yoshii como mentora. "Uma mãe nunca deixa de ser mãe onde quer que vá. A partir do momento que uma mulher se torna mãe, que ela utiliza desse dom único e inestimável, ela tem a missão de passar valores e sentido para os que a rodeiam. Sempre criei minha família para ser resiliente e assim, também penso que cuidei de meus funcionários, inclusive de meu filho Leonardo Yoshii, que sucede meu marido Atsushi Yoshii", conta a senhora Kimiko.

Kimiko lembra de uma situação que vivenciou quando Leonardo - hoje presidente da A. Yoshii Construtora – ainda era criança e que a motivou a ser exigente, mas prudente com seu herdeiro. "Num certo dia, passei com meu filho Leonardo em uma obra para falar com meu marido. Como sempre, fui dialogar com os profissionais que trabalhavam no local e eles comentaram que eu tinha uma grande responsabilidade em mãos. Afirmaram que eu tinha o dever de educar o meu filho para que ele fosse um grande líder, já que seu pai era assim. E peguei aquela mensagem pra mim. Busquei preparar meu filho para os altos e baixos da vida. Procurei mostrar a ele que todos merecem respeito e carinho. Essa é a função maior da mãe, não é mesmo?”

Com estes dois lindos exemplos, o Jornal União homenageia todas as mães que tanto fazem pelo Brasil e pelo mundo!

Colaboração: Emily Müller