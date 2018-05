Sábado é dia do reencontro de campeões! Ingressos disponíveis!

Sábado (19) é dia do reencontro de campeões! Revivendo 1980, o Alviceleste receberá o CSA, no Estádio do Café, às 16h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais do que um jogo, a data será marcada por lembranças de grandes momentos das duas equipes.

No dia 18 de maio de 1980, Londrina e CSA fizeram do Estádio do Café o palco da decisão do título da primeira Taça de Prata. Na ocasião, o Tubarão levou a melhor e tornou-se a primeira equipe paranaense a conquistar um título nacional. Mas até hoje aqueles esquadrões não saem da memória das duas apaixonadas torcidas.



Agora em 2018, queremos relembrar um pouco da campanha vitoriosa de alvicelestes e azulinos de 80. Data, local e adversário coincidiram para tornar única a homenagem à Taça de Prata e aos dois times! E você está convidado para viver conosco um pouco mais dessa história!



E para a ocasião, todos os torcedores terão direito ao meio-ingresso promocional. Os ingressos serão comercializados nos pontos de venda até a hora da partida (de acordo com o horário de funcionamento dos locais). O jogo também será a última chance de adquirir o Passaporte Alviceleste, com ele você recebe quase 50% de desconto nos ingressos para a Série B 2018.



Ingressos para "De volta a 1980. O reencontro de campeões!":

Setor de arquibancada:

R$ 50,00 [inteira]

R$ 25,00 [meia-entrada promocional]

Setor de cadeiras (coberto):

R$ 80,00 [inteira]

R$ 40,00 [meia-entrada promocional]

Proprietário de cadeira cativa:

R$ 25,00

Setor destinado à torcida visitante:

R$ 50,00 [inteira]

R$ 25,00 [meia-entrada promocional]



Passaporte Tubarão 2018

Proprietário do Passaporte do Campeonato Brasileiro de 2018 tem acesso garantido a todos os jogos do Londrina em casa na competição com um valor de ingresso quase 50% menor do que aqueles adquiridos nos pontos de venda ou nas bilheterias do estádio. Você também ganha uma camisa oficial do LEC para empurrar o time rumo à Série A!



Para acessar o seu lugar no dia do jogo, basta apresentar o seu Passaporte em qualquer uma das catracas do Café!



Conheça aqui os planos e bom jogo!



Sócio Tubarão

O programa de fidelização “Sócio Tubarão” terminou em dezembro do ano passado. No entanto, serão respeitados todos os direitos e facilidades dos sócios adimplentes que ainda tiverem direito de acompanhar os jogos do time em casa.



Para acessar o estádio no dia de jogo, basta levar o seu cartão de sócio e um documento de identificação.



Para dúvidas ou mais informações sobre o programa, o Alviceleste deixa à disposição do torcedor um canal direto de atendimento por meio dos telefones (43) 3322-9756 ou (43) 3322-9691. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, das 8h às 12h.



Estacionamento licenciado

Aos torcedores que forem sair de casa rumo ao Estádio do Café com o seu automóvel, é possível deixar o seu veículo de forma fácil e segura por um preço acessível no estacionamento licenciado pelo clube. Cada vaga de carro custa R$ 10,00. Para você que vai com a sua motocicleta, a vaga sai por R$ 5,00. O pagamento é feito em dinheiro.