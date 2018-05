Escola Municipal Norman Prochet comemora 50 anos com diversas atividades

A Escola Municipal Norman Prochet irá comemorar 50 anos de existência, no dia 6 de outubro, e em comemoração serão realizadas diversas ações. Uma delas será o lançamento do selo de 50 anos da unidade, em uma solenidade que acontecerá nesta quinta-feira (17), às 9 horas, na sede da escola, com a presença da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes. Também foram convidados o prefeito Marcelo Belinati e vereadores.



A diretora do local, Margarida Cândida Silva Lopes, contou que o selo foi produzido pela Agência de Inovação (AINTEC), da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em parceria com a escola. “O selo tem todo um significado. Ele é composto por três figuras humanas estilizadas, que representam os professores, alunos e a comunidade, os três pilares fundamentais para o bom funcionamento da escola”, disse.



Além disso, ao longo do ano serão realizados outros projetos em comemoração ao aniversário da escola. Segundo a diretora, um deles irá trabalhar o empreendedorismo, já que a família do Norman Prochet, que foi homenageado com seu nome na unidade, tem um histórico de empreendedorismo. “Sabemos que eles foram grandes empreendedores e devido a isso vamos trabalhar com essa vertente, partindo da história desta família”, explicou.



Segundo Margarida, o projeto será desenvolvido por meio do Programa Nacional de Educação Empreendedora, proposto pelo Sebrae e implantado nas escolas municipais de Londrina. “Vamos desenvolver uma horta comunitária, que além de proporcionar hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos nas crianças, também trabalha a importância do trabalho coletivo. Depois, vamos fazer uma feira, prevista para o dia 16 de novembro, para que os produtos produzidos na horta possam ser comercializados”, contou.



Ainda em comemoração aos 50 anos de fundação, a Escola Norman Prochet está preparando um grande espetáculo, que irá envolver todos os alunos e a comunidade. “As crianças vão contar a história da escola e de Londrina, por meio de um grande musical de teatro. A expectativa é que ele seja exibido para cerca de 700 pessoas e estamos definindo o local da apresentação, que ocorrerá no final do ano. Também estamos fazendo os orçamentos com as companhias de teatro, para elas trabalharem o roteiro e o figurino. Nosso objetivo é homenagear as famílias da escola e a cidade de Londrina”, informou.



A Escola Municipal Norman Prochet tem 360 alunos, do 1º ao 5 ano do Ensino Fundamental, divididos em dois turnos. A escola trabalha de maneira interdisciplinar, oferecendo projetos para os alunos e a comunidade, fora do horário de aula. Atualmente são disponibilizados projetos de inglês, ballet e futebol, e está em fase de implantação o de judô. A escola conta ainda com o apoio importante dos pais dos alunos, que acompanham de perto a vida escolar do filhos. A unidade escolar está localizada na Rua Sucre, 64, Parque Guanabara.

N.Com