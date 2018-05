Cambé: Interligação de rede afeta abastecimento em bairros

Amanhã (15), para a realização de serviço de interligação de rede do Jardim Campo Belo, em Cambé, haverá interrupção no abastecimento do Conjunto Vale Verde e de parte das Moradias Dr. José dos Santos Rocha.

O serviço será executado das 8h ao meio-dia, e a previsão é o abastecimento seja normalizado logo no início da tarde.

No período de realização dos trabalhos, clientes que possuem caixa-d’água domiciliar não serão afetados pelo desabastecimento. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.