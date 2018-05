No Norte Pioneiro, Gleisi confirma pré-candidatura à Câmara Federal

Em agendas no Norte Pioneiro do Paraná, neste final de semana, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) confirmou sua intenção de disputar uma vaga à deputada federal e defendeu a candidatura de Lula à Presidência da República. Ela percorreu a região acompanhada dos ex-prefeitos de Santana do Itararé, José Izac, e de Jacarezinho, Tina Toneti. Também do coordenador regional do partido, Valter Antônio Pereira, e do vice-presidente do PT estadual, Arilson Chiorato, entre outras lideranças do Partido na região. “Conversamos com as companheiras e companheiros do PT, estamos ouvindo as demandas regionais e colhendo sugestões para apresentar à população o nosso projeto de desenvolvimento para o estado e para o País”, destacou.

Gleisi se reuniu com lideranças dos municípios de Jacarezinho, Santo Antonio da Platina e Andirá. “Tenho muito respeito e muita consideração pelo povo do Norte Pioneiro. É uma terra de gente acolhedora e de grande consciência social. Vim para ouvir a população e trazer um recado de esperança. Hoje, vivemos um momento muito difícil em nosso país, de muito atraso e muitos retrocessos. Tiraram a Dilma dizendo que tudo ia melhorar e dois anos depois tudo piorou. Mas, com a nossa força e a nossa união tenho certeza de que vamos recuperar a democracia e voltar a construir um país mais justo e soberano.”

Na sexta-feira à noite, a parlamentar paranaense participou da aula inaugural do curso de especialização "O GOLPE DE 2016 e o eclipse da democracia no Brasil: Colapso e Resistência". O debate foi promovido pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), campus Jacarezinho, a exemplo do que tem sido realizado em diversas instituições por todo o País.

Durante o evento, a senadora recebeu a proposta de conferir título de Doutor Honoris Causa ao Presidente Lula. “Título mais que merecido pela grandeza do seu compromisso com a educação brasileira e por ter sido o Presidente da República que mais construiu universidades públicas e expandiu o ensino superior no País”, destacou Gleisi.

Ascom/Senadora Gleise Hoffmann