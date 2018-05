Deus é três em um... Você e eu, também!

Estar na presença de Deus nos permite compreender muitas coisas. Especialmente aquelas coisas que constituem mistérios em mentes que não se conscientizam do absoluto poder de Deus. Em mentes que não se permitem dobrar e raciocinam apenas no natural e no visível. E em mentes que habitam corpos de dura cerviz.

Todavia, a mim ecoa intrigante observar estas mesmas pessoas facilmente se dobrar as benesses e as riquezas deste mundo. Elas não hesitam em dobrar sua cerviz a quem quer que lhes regale qualquer vantagem material, ou a quem infla seus egos e os eleva a uma posição dissonante de seu real potencial, ou a quem lhes rouba sua honra e sua dignidade.

Perde-se o bem mais precioso (honra) por ganância desmedida, sem aquilatar que aqueles que assim agem, estão a um passo da insanidade mental.

O mundo reflete tudo isso de forma transparente. Basta olhar o que acontece a nossa volta... Nossos presídios estão lotados! E a nossa sociedade está enferma!

O homem é fruto da criação de Deus, e Deus nos fez trinos, assim como Ele é trino. Somos corpo, alma e espírito, enquanto Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Três formando apenas um...

Nosso corpo é essa massa corruptível e que apodrecerá por aqui... Já a nossa alma é todo o nosso emocional, a qual revela ao mundo o que sou, como penso, como reajo as situações que vivencio.

Meus comportamentos e minhas falas, são o resultado do estado de minha alma. Esta alma que levará nosso corpo a glória ou ao completo aniquilamento físico e moral. Isso dependerá apenas da sua inclinação: Ela obedecerá a seu corpo (que anseia pelo pecado e pelas riquezas desse mundo), ou obedecerá ao seu espírito (que deseja você santo e alinhado ao querer de Deus). Nossa alma é a nossa essência, isto é, nos distingue e nos torna únicos.

Nosso espírito é a fonte de vida de nosso ser. Sem espírito nosso corpo simplesmente desaba. Em Gênesis 2:7, ao criar o homem, Deus tomou os elementos da terra e formou um corpo. Depois, Deus "lhe soprou nas narinas o espírito da vida, e o homem passou a ser alma vivente."

Não é fácil ser cristão e sufocar os desejos da carne, entretanto é preciso viver em espírito se almejarmos viver a glória de Deus.

Por isso, prezado leitor, não trilhe os caminhos mais fáceis... Os caminhos mais fáceis sempre o levarão ao caos e a miséria... Não se deixe dominar por pessoas, e viva na dependência de Deus... Compreenda que Ele, e só Ele, satisfará todos os desejos de seu coração!

Esvazie-se de si mesmo... Encha-se de Deus... Busque-o incessantemente... Até transbordar... Aí você saberá viver!

João Antonio Pagliosa - Curitiba - Paraná - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br