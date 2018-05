Leilão da Justiça Estadual de Londrina

A Justiça Estadual de Londrina em conjunto com o leiloeiro oficial Daniel Oliveira Junior realizam leilão presencial e eletrônico nos dias 15 e 28 de maio de 2018, sendo na primeira data somente eletrônico a partir das 10:00 horas e na segunda data a partir das 10:00 horas no Hotel Thomasi e pelo site www.danieloliveiraleiloes.com.br.

No evento, será leiloada instalações para faculdade 3.305m² a.c. e 10.313m² a.t., localizado na Avenida Duque de Caxias, 1.290, no Jardim Nova Londres em Londrina.

Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.danieloliveiraleiloes.com.br ou então pelo (44) 99148-5888.

Iamily Rodrigues/Asimp