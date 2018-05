Educação promove o II Festival Londrinense de Matemática

Evento tem por objetivo incentivar o estudo da disciplina. Iniciativa mobilizará cerca de 6 mil estudantes

A Secretaria Municipal de Educação deu início ao II Festival Londrinense de Matemática. O objetivo é incentivar o estudo da matemática, entre os alunos dos quintos anos do Ensino Fundamental, e contribuir para integrar as unidades escolares em atividades que envolvam o processo de ensino e de aprendizagem da disciplina.

A secretária municipal da pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes, ressaltou que a mobilização dos alunos em torno dos desafios propostos gera aprendizagens importantes capazes de contribuir também na elevação do nível de proficiência matemática em Avaliações Externas, como a Prova Brasil.

A primeira edição do projeto aconteceu no ano passado e envolveu 63 escolas, com aproximadamente 4.450 alunos participantes. Este ano, 68 unidades escolares se inscreveram, que contam com cerca de 6 mil estudantes de 5º ano. Segundo Regina Aparecida de Oliveira, do Apoio Pedagógico de Matemática da Secretaria Municipal de Educação, o festival foi um sucesso entre os alunos, pois eles se mostraram muito motivados em participar dos jogos e da resolução de problemas. “O evento proporcionou o aprendizado de matemática de forma lúdica, integrada e contextualizada. Tanto que o impacto positivo do projeto na aprendizagem dos alunos nos conduziu a repetir a experiência em 2018”, contou.

A competição é organizada por meio de cinco etapas, separados por períodos (manhã e tarde), onde os alunos dos quintos anos são divididos em grupos, para participar de jogos e resolução de problemas matemáticos, dentro das unidades escolares e em espaço coletivo. Em todas as etapas os alunos participam de um jogo e resolvem 10 problemas matemáticos.

O evento teve início em abril, com uma formação de professores regentes de quintos anos, onde eles receberam orientações teóricas e metodológicas para desenvolverem o projeto nas escolas. No mesmo mês foi realizada a Etapa Experimental, que é um período de experimentação e adaptação dos alunos à metodologia, para o trabalho com jogos e resolução de problemas em grupos.

O mês de maio foi planejado para os participantes vivenciarem as etapas Sala de Aula e Escola. Na Sala de Aula os estudantes já iniciam a resolução dos problemas, valendo pontuação, a fim de selecionar um grupo, composto por quatro alunos, de cada turma - tanto do período da manhã quanto da tarde - que passará para Etapa Escola. Esta fase também acontecerá em maio e selecionará um grupo vencedor de cada unidade escolar e de cada período, para passar a Etapa Regional.

A Etapa Regional acontecerá de 17 a 21 de setembro na Unicesumar. De manhã será das 9 às 12 horas e à tarde das 14 às 17 horas. Nesta fase serão selecionados um grupo de cada região, sendo cinco grupos do período da manhã e cinco da tarde, que passarão para a Etapa Final, prevista para o dia 31 de outubro. A Etapa Final definirá o grupo vencedor de cada período. No Festival, todos os alunos participantes serão premiados da mesma forma, pois o objetivo é incentivar a participação e não apenas os vencedores da competição.

