Pesquisador inglês Andrew Jones ministra palestra em Londrina

Reconhecido mundialmente por estudar a performance em esportes de longa duração, como corrida e ciclismo, o pesquisador inglês Andrew M. Jones, estará na unidade Piza da Unopar, em Londrina, nesta terça-feira, dia 15 de maio, às 19h30, ministrando uma palestra sobre o tema "Determinantes da Performance de Endurance", aberta para estudantes, profissionais e demais interessados.

Com uma carreira expressiva desenvolvida ao lado de grandes nomes da corrida e do ciclismo mundial, o pesquisador também é conhecido por sua pesquisa sobre os efeitos do suco de beterraba no aumento de resistência dos atletas, e ainda por ser peça chave no projeto Breaking Nike2, buscando a quebra da barreira de 2 horas na maratona.

Promovida pelo Grupo de Pesquisa em Sistema Cardiorrespiratório e Exercício Físico da Unopar, com o apoio do curso de Educação Física, a palestra contará com tradução simultânea. As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 14 de maio, pelo e-mail crg.unopar@gmail.com.

Tiago Silva/Asimp