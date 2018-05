Com Dia D, Estado já vacinou mais de 1 milhão de paranaenses

Com o Dia D da vacinação contra a Gripe, realizado no sábado (12), o Paraná já vacinou 1,666 milhão de pessoas do grupo prioritário. Durante o sábado de mobilização, 300 mil moradores de todo Paraná compareceram às unidades de saúde.

O secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi, participou da mobilização em Paranavaí, Marialva e Maringá. Nardi comemorou os resultados da campanha em todo Paraná e acrescenta que os esforços conjuntos com os municípios devem continuar.

“Trabalhamos para garantir saúde aos paranaenses e dar o devido suporte às valorosas equipes de profissionais dos 399 municípios. Agradecemos imensamente pelo esforço de cada um. Vamos continuar trabalhando a todo vapor para alcançarmos muito mais do que uma meta numérica: vamos assegurar paranaenses cada vez mais saudáveis”, disse o secretário.

VACINA - A Campanha de Vacinação contra a Gripe 2018 continua até dia 1o de junho. O público-alvo são pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres em até 45 dias depois do parto), profissionais de saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores das instituições públicas e privadas.

A vacina é efetiva contra os três tipos de vírus da gripe que mais circulam no país: influenza A (H3N2), influenza A (H1N1) e influenza B, sendo apenas contraindicada para pessoas que possuem histórico de reação alérgica grave ao ovo.

A Saúde divulga semanalmente o Boletim da Influenza. Segundo o último informe, o Estado contabilizava 73 casos de síndrome respiratória aguda e oito óbitos por influenza.

AEN