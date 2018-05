Empresa doa equipamentos esportivos para a Defesa Social

Os itens serão utilizados como extensão do projeto qualidade de vida desenvolvido em parceria com a Unifil

A Secretaria Municipal de Defesa Social desenvolve um projeto, em parceria com o departamento de Educação Física do Centro Universitário Filadélfia (Unifil), que visa melhorar a saúde, a disposição e a autoestima do guardas municipais. O projeto “Qualidade de vida” é realizado desde o início de 2017 e nele os agentes da GM participam de uma série de etapas durante 12 semanas.

A continuidade do trabalho será feita na sede da Guarda Municipal e terá acompanhamento de profissionais credenciados pelo Conselho Regional de Educação Física (CREFI). Os equipamentos foram doados à Secretaria, por meio de parceria, pela empresa de materiais esportivos Decathlon. O material doado totaliza quase R$5 mil reais.

O diretor administrativo da Defesa Social, Valdir Roque, recebeu os equipamentos e defendeu o preparo físico. “É uma das principais ferramentas para a atividade de segurança pública. Não só para o corpo, mas também para o cérebro, pois a atividade física está intimamente ligada a fatores psicológicos, razão pela qual os tratamentos psicológicos quase sempre são acompanhados de atividades físicas”, pontuou.

Fábio Cardoso, agente da GM e educador físico, ressaltou que é importante que os agentes estejam bem fisicamente. “Agora com essa parceria nós vamos poder ter a continuação do projeto com a estrutura que temos. Assim os guardas vão poder desempenhar melhor as funções e atender com excelência a comunidade”, concluiu.

De acordo com Caio Martins Moreira, gerente de esportes fitness e corrida da empresa que doou os equipamentos, a ação é importante para manter os agentes em forma para melhor servir a população. “Hoje o nosso maior concorrente é o sedentarismo, então buscamos fortemente fomentar o esporte nas regiões próximas da nossa loja. Neste caso, o projeto da guarda está totalmente alinhado ao nosso objetivo de incentivar a prática esportiva e ajudar de alguma forma a sociedade”, explicou.

Bruno Amaral/Defesa Social