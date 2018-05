Polo de Saúde de Londrina terá estande na maior feira hospitalar da América Latina

Onze empresas vão expor produtos e serviços durante a Hospitalar 2018, que ocorrerá entre os dias 22 e 25 de maio, em São Paulo

Pela primeira vez, o Polo de Saúde de Londrina estará representado com um estande na feira Hospitalar 2018, considerada a maior do setor na América Latina. Onze empresas da cidade e região vão expor seus produtos e serviços durante o evento, que ocorrerá entre os dias 22 e 25 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. A participação é uma iniciativa do Sebrae/PR e Grupo Saúde Londrina União Setorial (Salus).

A consultora e gestora do projeto de Saúde do Sebrae/PR, Simone Millan, afirma que a Hospitalar traz, todos os anos, as principais tendências em tecnologia e inovação e aproxima compradores de fornecedores. Até então, apenas grandes empresas da cidade participavam do evento individualmente. Em 2018, no estande do Polo de Saúde de Londrina, pequenos negócios terão a chance de participar da feira pela primeira vez.

O presidente do Grupo Salus, João Santilli, explica que o Polo de Saúde de Londrina é formado por empresas prestadoras de serviços e também indústrias, universidades, e negócios na área de Tecnologia da Informação. “Essa integração dos diversos atores gerou um ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios”, afirma. Para ele, a participação na feira é um marco para o setor. “Vamos expandir nossas fronteiras mostrando os nossos produtos num evento de projeção nacional na área da saúde”, ressalta.

O estande coletivo funcionará como um cartão de visitas para o projeto da cadeia da saúde de Londrina e também para as empresas da cidade e região. A Metal Solution, por exemplo, participará da Hospitalar pela primeira vez em 2018. A proprietária do negócio, Maristela Lopes Silva, conta que levará para a feira a marca MOVMED, que atende hospitais e laboratórios com poltronas para descanso e hemodiálise e cadeiras para coleta de sangue, por exemplo. Ela elogia a iniciativa da exposição coletiva, que possibilitou a participação do negócio no evento. “Será importante para o posicionamento da empresa a nível nacional e ampliação de mercado através da prospecção de novos clientes”, avalia.

O diretor comercial da Levita, Dirceu Goncalves Ferreira Junior, diz que a empresa também participará do evento pela primeira vez. Ele conta que levará móveis hospitalares, como cama, carros de emergência, escada com dois degraus e suporte para soro para demonstração. “A intenção, é claro, é fazer negócios. Mas o nosso principal foco é nos mostrarmos para o mercado e provar que estamos prontos para atender em nível nacional”, afirma. Ele diz que a feira também será uma oportunidade para recrutar mais representantes de vendas e fazer contatos com compradores e distribuidores.

Veterana na Hospitalar, a Indusbello participará do evento pela sexta vez. Neste ano, estará no estande coletivo do Polo de Saúde de Londrina e levará os produtos da marca Sanità, como os estojos Autoclaváveis para Esterilização de Instrumentos. Uma das novidades, segundo o diretor da empresa, Leonardo Rodrigues Beni, é o cesto aramado em aço inoxidável. Para Beni, a participação com o Polo de Saúde será importante para levar mais credibilidade e aumentar a visibilidade durante a feira.

