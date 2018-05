Universitários levam conscientização contra corrupção para escolas de Londrina

Projeto é uma iniciativa do curso de Direito da Unopar

Os estudantes do curso de Direito da Unopar estão realizando ao longo desta semana uma ação que visa conscientizar levar até escolas públicas de Londrina, uma campanha contra atos de corrupção.

A atividade, que integra a 2ª Semana da Paz Social, trará exposições sobre o tema e um concurso de redação no qual os premiados ganharão bolsas de estudos em cursos de graduação da Unopar.

As escolas beneficiadas com a ação serão o Vicente Rijo, Dr. Gabriel Carneiro Martins e Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL). O encerramento da Semana da Paz Social acontece hoje, dia 17 de maio, às 19h, no auditório da Unopar Catuaí, com uma palestra do Leonir Batisti, coordenador estadual do Gaeco.

Tiago Silva/Asimp