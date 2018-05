Farelo de soja e celulose são destaques nas vendas externas em abril

Portugal e Paquistão tiveram forte incremento nas aquisições de produtos brasileiros; China continua sendo o principal destino das exportações

As exportações brasileiras de produtos do agronegócio atingiram US$ 8,89 bilhões em abril de 2018, cifra 2,7% superior ao valor registrado em igual mês do ano anterior (+US$ 231,63 milhões). Com este resultado, a contribuição do agronegócio nas exportações totais brasileiras alcançou 44,8%. A Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nesta terça-feira (15) os números da Balança Comercial do Agronegócio.

A balança comercial de produtos agropecuários – diferença entre a exportação e a importação – gerou saldo positivo de US$ 7,59 bilhões em abril de 2018 contra US$ 7,57 bilhões contabilizados em abril de 2017.

O destaque da pauta das exportações no mês de abril foi o complexo florestal, puxado pelas vendas de celulose, que teve recorde no mês de abril em quantidade (1,17 milhão de toneladas, +10,4%) e valor (US$ 643,80 milhões, + 40,3%).

No complexo soja, o farelo de soja teve incremento de 30,7%, atingindo US$ 614,21 milhões em abril de 2018. Na quantidade, a alta foi de 16,9%, chegando a 1,55 milhão de toneladas. De acordo com a análise da SRI, a seca na Argentina prejudicou a produção do grão possibilitando que o Brasil ampliasse suas exportações do produto, incorporando parte das vendas do país vizinho.

Outros produtos que tiveram forte crescimento nas vendas externas foram bovinos vivos (+224,3%) - com embarques principalmente para a Turquia, fumo (+77,4%) e o suco de laranja (+44,9%).

Em relação ao dinamismo dos mercados compradores dos produtos nacionais, os principais destaques do mês foram Portugal (US$ 107,08 milhões e +675,3%); Paquistão (US$ 126,08 milhões e +97,8%); Vietnã (US$ 142,18 milhões e +78,9%); Turquia (US$ 148,29 milhões e +69,1%); Alemanha (US$ 238,73 milhões e +48,2%); Itália (US$ 185,35 milhões e +47,5%); e Argentina (US$ 153,02 milhões e +44,9%).

A China continuou figurando como o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro em abril, com US$ 3,65 bilhões.

No período de janeiro a abril de 2018, o comportamento das exportações brasileiras reflete o perfil do mês de abril. Com o desempenho favorável para a celulose, incremento de quase US$ 1 bilhão no período (+48,9%), fumo (+87,5%), farelo de soja (+18,9%), animais vivos (+231%) e suco de laranja (+41,9%).

Neste primeiro quadrimestre, quatro países registraram crescimento das aquisições brasileiras acima de 20%: Turquia (US$ 445,26 milhões; +95,4%); Itália (US$ 760,69 milhões; +30,2%); Hong Kong (US$ 879,83 milhões; +29,5%); e Argentina (US$ 513,41 milhões; 24,1%).

China segue em primeiro lugar no ranking do principal destino do agronegócio nacional no período, com US$ 9,48 bilhões (+0,6%).

