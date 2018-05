Pela terceira vez, ‘Eu Ajudo na Lata’ firma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Londrina

Além de Londrina, secretarias de educação de Ibiporã e Tamarana também apoiam a campanha da Unimed

A sexta edição do Eu Ajudo na Lata conta mais uma vez com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SME). O convite se estendeu a 121 escolas da cidade, incluindo a repartição pública. Neste ano, as secretarias de educação de Ibiporã e Tamarana também apoiam a campanha.

Carla Cordeiro, responsável pelos projetos pedagógicos da SME de Londrina, conta que as escolas já iniciaram as arrecadações. De acordo com ela, a parceria é benéfica para a formação pedagógica dos alunos. “É muito positivo esse projeto, porque estimula a solidariedade entre os estudantes, além do professor poder trabalhar com eles a sustentabilidade”, afirma Carla. Ela complementa que o ‘Eu Ajudo na Lata’ “oportuniza a participação da comunidade na escola”.

A gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, diz que é o terceiro ano que a Unimed Londrina tem o apoio da prefeitura. “Essa parceria vai além da campanha. A secretaria estimula o conceito do projeto por meio das atividades nas escolas. Eles são ótimos e dedicados”, realça Fabianne.

De acordo organização da campanha, em 2017 a parceria com a rede municipal de ensino arrecadou mais de mil garrafas PETs de 2 L cheias de lacres de alumínio.

Para participar do Eu Ajudo na Lata é muito simples: junto os lacres de alumínios, deposite em uma garrafa PET (de preferência de 2 L) e entregue em qualquer unidade de atendimento da Unimed Londrina (inclusive nos escritórios regionais).

Conheça mais sobre a campanha assistindo ao vídeo no link https://www.youtube.com/watch?v=a5IqFYrvzhw