Por: Gustavo Godoy

Semana passada Londrina respirou moda. Tudo por conta do "Fashion Day" promovido pelo Aurora Shopping. Na passarela as lojas mostraram as tendências outono-inverno 2018 que foi apresentado pelo jornalista Gustavo Godoy.

O ponto alto do evento foi a presença da embaixadora Manu Touma e da digital influencer Helena Lunardelli, a dupla comandou o trend talk, dando dicas para o público presente.

A produção visual dos modelos foi assinado pela equipe de maquiadores e cabeleireiros do salão Fátima Martins e a organização dos desfiles foi de Márcio Falcão da FMP Agência de Modelos. Fotos: Carmem Kley

Clique nas fotos para ampliar