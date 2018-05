Secretarias Municipais recebem oito veículos novos

Automóveis foram recentemente entregues às Secretarias de Educação, Saúde, Obras, Assistência Social e de Esportes, totalizando treze veículos conquistados somente neste ano

Visando à renovação da frota veicular da Prefeitura Municipal de Ibiporã para um melhor atendimento à população ibiporaense, nove veículos novos foram recentemente entregues às Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Obras, Assistência Social e Esportes. A Educação conquistou uma van adaptada; a Saúde dois carros e um micro-ônibus. Já a Secretaria de Obras recebeu uma retroescavadeira e um carro, e a Assistência Social e Esportes ganharam um automóvel cada. As aquisições totalizam um investimento de mais de R$ 900 mil, com recursos advindos do Município e também do Estado.

A van escolar adaptada Renualt Master, com capacidade de transporte de quatro cadeirantes e, no mínimo, seis passageiros, além do motorista, foi adquirida por meio de recursos municipais no valor de R$ 194.900,00. O veículo conta com plataforma elevatória com acionamento eletro-hidráulico - de acordo com normas de segurança e instalada conforme legislação vigente -, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado duplo, dois airbags, freios com sistema ABS e demais itens/acessórios/equipamentos de série.

A Secretaria de Saúde recebeu dois carros e um micro-ônibus, sendo uma SUV Chevrolet Tracker (com airbag duplo, alarme, ar condicionado, direção elétrica e hidráulica e freios ABS), um sedan Chevrolet Prisma (com ar condicionado, alarme e direção elétrica, hidráulica e eletro-hidráulica) e um micro-ônibus Volare (com capacidade mínima de 25 passageiros + motorista + auxiliar + posto para cadeirante, além de contar com elevador para cadeirante, ar condicionado e câmera de ré). Foram investidos R$ 82.900,00 na compra da SUV - R$ 71.459,80 provenientes do Governo Estadual e R$ 11.440,20 de contrapartida da Administração Municipal -, R$ 50.500,00 na compra do sedan - R$ 40.400,00 do Estado e R$ 10.100,00 e do Município -, e R$ 285.000,00 do ônibus – R$ 239.970,00 de recursos estaduais e R$ 45.030,00 de recursos municipais. Os veículos serão utilizados para o transporte de pacientes, dentro e fora do município.

A Secretaria de Obras foi contemplada com dois veículos, sendo uma máquina retroescavadeira (com ar condicionado) e uma pick-up Chevrolet Montana (com motor flex, injeção eletrônica, direção hidráulica e elétrica, airbag duplo, ar condicionado e freios ABS). Foram aplicados R$ 191.911,50 na aquisição da retroescavadeira e R$ 54.000,00 na pick-up, ambas com recursos municipais. Os veículos servirão para atender com mais agilidade e praticidade às demandas e os anseios da população no que se refere às obras realizadas pelo município, além de proporcionar segurança e comodidade ao funcionário que utilizar a máquina ou o veículo.

A Secretaria de Assistência Social conquistou um sedan Chevrolet Prisma. O carro foi adquirido por R$ 60.000,00, com recursos provenientes do Estado. O veículo será destinado à Casa Lar.

Já a Secretaria de Esportes também foi contemplada com uma pick-up Chevrolet Montana – com recursos municipais -, que auxiliará no transporte de itens esportivos utilizados pela pasta.

O prefeito de Ibiporã, João Coloniezi, destaca que a modernização da frota de veículos do município tem o objetivo de conferir um melhor atendimento à população. “Os novos veículos garantirão melhores condições de trabalho aos servidores e a prestação de serviços com mais qualidade aos cidadãos, que veem o dinheiro dos tributos sendo bem empregados. Mais esta conquista é o coroamento do fruto de um trabalho realizado ao longo desses 16 meses de mandato”, enfatizou o prefeito.

Brevemente serão entregues mais dois veículos ao município, sendo mais um carro para a Assistência Social - um sedan Chevrolet Cobalt - e uma pick-up ao Departamento Municipal de Trânsito (DTRANSITO), que servirá de viatura. Outros cinco automóveis já foram licitados para serem distribuídos às Secretarias Municipais.

Treze veículos adquiridos em 2018

Com a entrega de mais estes oito veículos, a Prefeitura de Ibiporã já adquiriu treze veículos somente neste ano de 2018.

No dia 28 de fevereiro foram entregues dois caminhões para a Secretaria de Serviços Públicos, Obras e Viação, destinados ao serviço de iluminação pública.

No dia 22 de março foram entregues dois ônibus escolares para a Secretaria de Educação, sendo um adaptado para cadeirantes. Foram investidos R$ 760.575,00, com recursos municipais, na compra dos veículos, por meio de um Termo de Compromisso assinado entre o governo municipal com a afiliada da concessionária Servopa Caminhões e Ônibus – Volkswagen/MAN, de Curitiba, em Cambé.

Já no dia 11 de abril, a Secretaria de Saúde conquistou uma van também adaptada para cadeirantes. O veículo foi adquirido com recurso da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná e contrapartida municipal, aprovada na 209º Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em 29/06/2017. O custo total da van adaptada foi de R$ 168.900,00, sendo R$ 129.000,00 de recursos do Governo Estadual e R$ 39.900,00 de recursos próprios do município de Ibiporã.

NC/PMI

Clique nas fotos para ampliar